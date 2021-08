Birmancevics målform fortsatte i nya positionen: "Måste inse vidden av att slå Rangers"

När Veljko Birmancevic värvades till MFF i mars klargjorde serben att han kan spela på alla offensiva mittfältspositioner. Birmancevic har under de senaste månaderna nästan uteslutande spelat till vänster i en kantroll offensivt, men när tränaren Jon Dahl Tomasson formerade en trebackslinje mot Rangers FC fick Birmancevic bilda anfallspar med Antonio Colak i Champions League-kvalets tredje omgång

Birmancevic behövde en halvlek på sig för att hitta rollen; sedan gick det undan. En passning hittade honom till höger i straffområdet två minuter efter halvtidsvilan. Birmancevic slog då ett inlägg till den andra sidan där Sören Rieks mötte med en perfekt volley som gav MFF ledningen.

ANNONS

Två minuter senare sprang Birmancevic ikapp en boll i Rangers straffområde och placerade in 2-0 via den bortre stolpen. Han byttes ut i den 73:e minuten efter en känning.

Vad tycker du om den nya positionen?

- Det var första gången jag spelade som anfallare. För att vara första gången så tycker jag att samarbetet ihop med Antonio fungerade bra. Vi får se hur det blir framöver, men i dag föll det väl ut, säger Veljko Birmancevic.

Vill du spela där igen?

- Det vet jag inte. I dag blev det bra eftersom jag gjorde mål och spelade fram till ett. Vi får se i framtiden, i samråd med tränaren och de andra. Jag skulle vilja spela både som anfallare och på kanten, så vi får se.

Men från bänken tvingades han betrakta när Rangers till slut fick in ett reduceringsmål, efter att Steven Davis skjutit in bollen i mål via en MFF-försvarare i den 95:e minuten. Trots besvikelsen väljer Birmancevic att se glaset som halvfullt.

ANNONS

- Det är klart att vi behöver mål, vi hade kanske kunnat göra ett tredje men släppte tyvärr in ett. Det lämnade lite spår hos spelarna och alla eftersom vi vet vilket stort lag Rangers är. Men när man är deppig efter en 2-1-vinst visar det att alla spelare gav mer än hundra procent. Vi gav mer än så i kväll och besegrade Rangers. Man behöver också vara reell och förstå vilka vi slog, men det lämnar ändå en något sur smak efter det sista målet, säger MFF-anfallaren.

Mål för tredje matchen i rad betyder att Veljko Birmancevic gjort åtta mål på femton matcher i alla turneringar. Bara Colak är bättre med sina tio fullträffar i lagets interna skytteliga.

- För mig är varje mål viktigt och jag gör ingen skillnad på dem. Alla vet att detta var en stor match, och jag åstadkom ett mål - det är jag lycklig över. Men jag är glad när jag än gör mål, vilken motståndare det är spelar ingen roll. Men okej, i dag ledde målet till att vi har fördel inför returen, säger Birmancevic.

ANNONS

Den spelas på onsdag i nästa vecka på Rangers hemmaplan i Glasgow.