Bisarra scener när Mjällby vann: "Man är ju hjärndöd"

På söndagseftermiddagen ställdes Mjällby AIF mot Östersunds FK mot varandra. När startelvorna kom var det mest anmärkningsvärda att målvakten Aly Keita saknas i Östersund. Istället fick Sixten Mohlin chansen mellan stolparna. Vem som tog plats som målvaktsreserv på bänken? Ingen.

Inte långt innan paus tog hemmalaget ledningen, men det var inte vilket mål som helst.

Jacob Bergström tog plats vid den bortre stolpen och när Kadir Hodzic slog in ett perfekt inlägg mot anfallaren. Bergström tog full fart, nickade in bollen i mål och brakade in i stolpen. Hela målställningen var nära att välta, och stolpen fick flyttas tillbaka innan spelet kunde sättas igång igen.

I halvtidspausen intervjuades Bergström och fick se situationen.

- Man är ju hjärndöd va, så man kör ju bara, sa Bergström till Discovery+ och fortsatte:

- Sånt gillar man ju, det är gött, ända in i kaklet.

Det blev inga fler mål i matchen, och den slutade således 1-0 till Mjällby.

Startelvor

Mjällby: Brolin - Kricak, Björkander, Watson - Nilsson, Adu, Blomqvist, Gustavsson, Hodzic - Löfquist, Bergström.

Östersund: Mohlin - Hörberg, Mukiibi, Sonko Sundberg, Haugan - Ssewankambo, Mensiro - Turgott, Fritzson, Kpozo - Jno-Baptiste