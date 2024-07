Björklund: "Nu är hjärtat i Blåvitt"

Som chefstränare i södra Stockholm förde Stefan Billborn Hammarby till ett cupguld 2021. Men samma år var tufft i allsvenskan, och senare under säsongen fick han lämna sitt uppdrag i grönvitt.

Därefter har 51-åringen huserat i norska Sarpsborg innan han för ett par veckor sedan tog över IFK Göteborg. Då, i Bajen och Sarpsborg, liksom nu hade han Joachim Björklund vid sin sida.

Under måndagen gjorde duo Billborn och Björklund sin andra match som Blåvitt-tränare, när just Bajen väntade på bortaplan. Då knep gästerna sin första allsvenska seger (1-0) på Tele2 Arena mot just Hammarby sedan 2015.

”Billborn och Björklund-effekten”, kanske.

- Kul att vara tillbaka här, speciellt när man vinner. Sen sitter jag inte här och tycker att det är mer kul att slå Hammarby än något annat lag, tvärtom, säger Björklund på presskonferensen efteråt.

- Vi är tacksamma för de fyra åren vi fick här. Vi stormtrivdes i Hammarby. Däremot åkte vi upp hit i dag för att vinna och det lyckades vi med. På så sätt är det fantastiskt.

Björklund fortsätter:

- Det fanns ingen revanschlusta. Inte mer än att det var jättekul att komma hit och vinna en viktig fotbollsmatch mot ett bra lag men nej. Ingen revanschlusta. Vi har bara fina minnen härifrån (Hammarby) och önskar alla här lycka till i framtiden. Men nu är hjärtat i Blåvitt.

Stefan Billborn tyckte det var "speciellt" att vara tillbaka på Tele2 Arena. Men han vill att blickarna ska riktas mot klubben och inte honom själv.

- Jag tror det hade varit mer anspänning om jag hade varit längre i Göteborg. Som det varit nu har det varit kaos de här tre veckorna. Jag har inte ordning med någonting, boende hit och dit och fladder. Nya spelare. Det är väldigt viktigt för mig att det är fokus på IFK Göteborg och inte på mig som person. Sedan är det speciellt att komma hit, men nu är vi i Göteborg, säger tränaren i Max.

Billborn verkade i Hammarby mellan 2015-2021 i flera olika roller: akademichef, assisterande tränare och chefstränare.