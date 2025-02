Björklunds krav på Blåvitt-stjärnorna: "Duger inte att gömma sig"

Efter en oerhört framgångsrik tid som spelare i klubben lämnade Joachim Björklund IFK Göteborg 1995.

30 år senare sitter han åter på ett spelarhotell i Blåvitt-mundering. Nu som assisterande tränare.

- Det här halvåret tillbaka har varit skitkul. Allt utom poängskörden. Den har inte varit kul. Där skäms man lite. Men resten är fantastiskt, säger han till Fotbollskanalen.

Hur stora förändringar har skett i klubben sedan du lämnade för 30 år sedan?

- Klubben har vuxit enormt mycket. På den tiden var det typ en scoutstuga och en plan på Kamratgården med två som jobbade heltid, säger Björklund med ett brett leende.

- Sen jämför man med hur det ser ut nu. Med allt från faciliteter till hur mycket folk det är på Kamratgården. Fotbollen är mycket bättre nu än en var för 30 år sedan, men Blåvitts plats i Fotbollseuropa är inte densamma. Av olika anledningar.

Vad betyder Blåvitt för dig?

- Det är på gott och ont det där. Man blir alltid en supporter i det laget man spelar och tränar i. Men för min del känns det som att det betyder lite mer här än i andra klubbar.

- Jag har ett förflutet här i klubben, det var här jag tog de sista stegen i min utveckling innan jag tog klivet ut i Europa. Blåvitt har gett mig väldigt mycket och då hoppas jag att jag kan ge tillbaka med lite bättre än en trettondeplats.

***

Får åttonde året i rad arbetar Joachim Björklund tätt ihop med Stefan Billborn.

- Dynamiken kommer naturligt för oss. Det är ingenting vi behöver leta efter längre. Självklart snackar vi och planerar precis som alla andra tränare, men det kommer naturligt. Vi tycker att det funkar bra. Det är väldigt, väldigt sällan som vi har olika syner på både spel och spelare.

- Men det händer. Då är det lite så att den som har bäst argument eller är mest övertygad "vinner". För så mycket litar vi på varandra. Det är ingen prestige, ingen som känner att man behöver stå framför den andre eller så. Det är skönt.

Vad gjorde att ni klickade när ni började jobba ihop?

- Då hade vi aldrig träffat varandra. Stefan var i Hammarby först på ungdomsavdelningen och sedan ett år bakom Jakob Michelsen.

- Sen när det bestämdes att Jakob inte fick vara kvar var jag där någon gång i december för en intervju - och då träffades jag och Stefan. Det var inte klart att han skulle bli huvudtränare där då. Det drog ut lite på tiden. Men det var då vi träffades och märkte att vi hade ungefär samma syn på fotboll.

Han fortsätter:

- Sen var det väl också så att bägge var sugna på att få respektive jobb. Man kanske inte var så kräsen då heller, varken han eller jag, säger han och skrattar.

- Men sen mötte jag upp laget här i Portugal 2018 och det satte sig fort. Man får ansvar av Stefan, då gäller det att ta ansvar också. Det har jag inget problem med. Det har passat ganska bra. Trots att vi är lika i väldigt mycket är vi också lite annorlunda. Det tror jag är en bra mix.

Var är ni främst annorlunda?

- Kanske att höras och låtas mest, på träningar och matcher. Där är det lite skillnad. Det är bra. Alla kan inte göra allt. Någon måste stå och skrika och röja och någon måste analysera. Bägge kan göra bägge delar, men vi gör det vi är bäst på.

När Fotbollskanalen pratade med Stefan Billborn tidigare under lägret beskrev han det som att Björklund tycker om att "dra på sig sina World cup-fotbollsskor" och stå och mata in bollar under träningar - samtidigt som han själv gärna står i sina gymnastikskor.

- Så är det. För mig är fotbollstränare ett hantverk, som ska göras ute på planen. Det behövs att någon är där och manar på. Det är en del av jobbet. Det är inte bara att hitta på någon fantastisk taktik till en match, utan det är också att driva träningar, skapa gruppdynamik och se till att ställa lite krav, säger Björklund.

- Då är det skönt om det inte alltid är samma röst som hörs också. Då tror jag att det är större chans att spelarna lyssnar.

Billborn beskrev det som att du "gillar att hålla lite motiverande samtal och sånt där lull-lull".

- Så är det absolut, säger Björklund med ett brett leende.

- De andra delarna av fotboll, förutom taktik och teknik, som är oerhört viktiga... Jag vet hur viktigt det är efter att ha spelat på en hög nivå själv. Jag vet att spela fotboll kan alla - men kan man få dem att dra åt samma håll, känna självförtroende och ge allt så ger det lika mycket resultat som att de förbättrar förstatouchen eller kan springa fem meter mer.

Även om ni har samsyn på väldigt mycket, när är ni som mest oeniga?

- Det är inte för att måla upp det här som någon idyll, men det är verkligen väldigt sällan. Vi har också en process under veckorna där vi sitter och diskuterar mycket. Stefan och jag har blivit väldigt goda vänner också med många gemensamma intressen, då brukar man höra varandra och ibland är hans tankar bättre än mina och ibland är det tvärtom.

- Rent oense... Det har gällt någon enstaka laguttagning, någon gång, under de här åtta åren. Då har vi inte varit helt synkade i allt. Men den som känner att det är viktigast att få rätt brukar "vinna" då.

Han är samtidigt tydlig med att Stefan Billborn har det sista ordet, om det skulle krävas.

- Men vi har aldrig hamnat i den situationen. Vi har ganska stor samsyn på laguttagningar och hur vi ska spela.

***

När Joachim Björklund ska peka ut det lag som har presterat bäst under tränarduons styre har han ett glasklart svar.

- Det är Bajen 2019. Framför allt från sommaren och framåt. Både fotbollen vi spelade och matcherna vi vann. Vi avslutade med 15 segrar, en förlust och en oavgjord och öste in mål. Det är det bästa laget som vi har fått ut på planen.

Vad stämde den säsongen?

- Mycket. Vi hade bra spelare. Precis som vi har i Göteborg hade vi en kraft från publiken på hemmaplan. Speciellt med det sättet som vi spelade på. Vi anföll, anföll och anföll - och spelarna tog mer och mer energi från publiken. Det var ingen som tyckte att det var kul att åka till Tele2 på den tiden.

Nu ska Björklund och Billborn försöka få med sig samma kraft in i laget från publiken i IFK Göteborg och på Gamla Ullevi. Men hur?

- Det är en viktig del. Dels handlar det givetvis om inspelade poäng och tabellposition. Det går inte att sticka under stol med. Ju mer kris, desto mindre lust har du att gå ut och visa dig som spelare.

- Det ska vi påverka. Men det vi ska påverka först är sättet vi spelar på. Med tio matcher kvar i fjol beslutade vi för att spela lite enklare. Sen om det var rätt beslut är det ingen som har någon aning om. Men vi överlevde, med nöd och näppe. Men det var aldrig så att vi sköljde över motståndaren med anfallsfotboll. Vi hade rätt korta anfall oavsett om vi mötte AIK, Malmö eller Hammarby - eller om vi mötte Värnamo, Halmstad eller Kalmar. Matcherna såg ungefär likadana ut.

Han fortsätter:

- Det känner vi är nummer ett på listan nu. Att kunna kontrollera matcherna, få längre anfall, ta tillbaka bollen och därigenom skapa ett tryck. Man vet att när bollen närmar sig motståndarens straffområde på Ullevi höjs temperaturen på läktarna. Kan man få några sådana sekvenser efter varandra kommer det att bli ett tryck, man får självförtroende av det och motståndarna kommer bli lite mindre. Vi ska hitta ett spel där vi i stunder kan dominera spelet. Det kommer bli jätteviktigt.

Björklund ger sedan sin syn på vad IFK Göteborg spelmässigt måste förbättra allra mest just nu.

- Dels handlar givetvis om en förståelse. Allt från positionering, hur man ska stå och hur vi vill spela. Det är nummer ett. Om inte spelarna vet det kan vi inte ens bedöma dem.

- Men när vi väl har gjort det handlar det om att göra allt fullt ut. På det sättet som vi vill spela fotboll på krävs det att att alla deltar. Det duger inte att gå runt och gömma sig. Det är en mental bit också. Vi har sagt att det är okej att missa nu i början, men det är inte okej att inte försöka. Det får vi nog ta med oss även en bit in i tävlingssäsongen. För så läng är inte försäsongen i Sverige längre.

Han fortsätter:

- Vi kommer säkert att gå på någon mina. Men det viktigaste är att vi försöker, så att vi kan utvärdera vad som funkar och vad vi måste vrida lite på för att det ska passa de spelarna vi ställer ut på planen. Men nummer ett: ska du spela i Blåvitt i år - då ska du vilja delta. Du måste våga vilja ha bollen när vi har den. Annars kommer man få svårt att ta en startplats.

Den mentala biten tror Björklund blir en mycket viktig nyckel för Blåvitt 2025. Där har det redan gjorts "lite punktinsatser", som han själv beskriver det. Däremot har IFK Göteborg ingen fast mental tränare eller idrottspsykolog i dagsläget.

Han bekräftar samtidigt att det är något som klubben tittar efter - och eventuellt kan anlita.

- Sen vet jag inte om det är helt bestämt att vi ska ha det, men det kan bli så. Då tror jag att man kryssar i en box till, säger han.

Björklund anser samtidigt att truppen och ledarna tillsammans själva "kan göra ett stort arbete" gällande den mentala biten.

- Det gäller att stå för det man säger. Spelarna kan inte få en utskällning efter matchen om de har försökt något och missat. Även på träning. Det måste uppmuntras när man försöker göra rätt. Bara för att man försöker göra rätt och det blir pannkaka av det kan man inte hamna i frysboxen. Då blir det svårt för spelarna att tro på det här. Där har vi tränare ett stort ansvar.

Vad har "punktinsatserna" inneburit?

- Vi hade lite föreläsningar i fjol och vi åkte även iväg några gånger där vi körde teambuilding. Det är inte ren idrottspsykologi, men det blir ändå en mental effekt av det. Sen blir det kanske lite väl amatörmässigt ibland, men det är det som vi har än så länge.

***

Det är tydligt att Joachim Björklund tror stenhårt på det som IFK Göteborg bygger upp just nu. Samtidigt använder han sig konsekvent av nyckelordet "ödmjukhet".

- Det är mycket bra människor att jobba med här, det är en spelartrupp som vill mycket - nu gäller det för oss att guida dem åt rätt håll. Jag är övertygad om att vi kommer få ordning på det här. Men vi ska vara ruskigt ödmjuka i år och fokusera på att jobba hårt. Då kommer vi få till det här.

Han avslutar:

- Det finns en potential i klubben med allt runtomkring. Det gäller bara att få saker och ting på rätt köl igen.

- Vi ska inte stå och visa att vi har hår på bröstet och stå och snacka om topplaceringar och Europaspel. Vi ska vara ödmjuka, jobba hårt och jobba rätt. Vi ska hela tiden se till att bli lite bättre. När den bollen väl är i rullning kan det gå ganska sna