Blåvitt-anfallare skadad - missar mötet med Hammarby

IFK Göteborgs anfallsförvärv Robin Söder spelade i veckan från start i 2-0-förlusten mot AIK på Gamla Ullevi, men var däremot osäker till spel till måndagens möte med Hammarby på Tele2 Arena i Stockholm. Tränaren Poya Asbaghi var efter veckans match orolig för Söders närvaro mot Hammarby och sa så här då:

- Robin är skadad och som det ser ut nu så är han ett stort frågetecken för kommande match.

Nu står det klart att anfallaren inte följer med Blåvitt till Stockholm.

- Han är hämmad av en fot och med tre matcher på en vecka är det omöjligt att få ut några minuter av honom i morgon (måndag) så han stannar hemma, säger Asbaghi till GP.

Däremot är det oklart vilket allvar det är i skadan.

- Svårt att säga. Förhoppningsvis handlar det bara om att det blir för mycket belastning på foten och ingen allvarlig skada, säger han till tidningen.

Vidare skriver GP att även mittfältaren Vajebah Sakor är osäker till måndagens match, då han stod över söndagens träning med anledning av sjukdom.

Matchen börjar på måndag klockan 19.00 och sänds på C More Fotboll, Sportkanalen och streamat på C More.