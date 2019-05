Blåvitt-back knäskadad - kan tvingas till operation

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

IFK Göteborgs Rasmus Wikström, 18, har haft svårt att ta en plats i laget under våren. Och nu kan dessutom försvarsspelaren tvingas till operation efter att ha skadat knäet på träning.

Detta rapporterar Göteborgs-Posten.

- Det är ingen jättestor skada, men vi ska ta beslut i morgon (lördag) om vi ska gå in och operera eller inte, säger IFK Göteborgs fysioterapeut Calle Persson som berättar att Wikström kan bli borta länge.

- Blir det en operation så kan det bli upp emot två månader, men det är inget beslut taget än.

Persson berättar också att skadan uppkom på tisdagens träning.

- Det var en situation där han fick en översträckning för ett tag sedan. Sedan, på träningen i tisdags, fick han en boll långt ut på tån där han vred till knäet och kände att det knäppte till. Det var tydligt att det var där det hände. Han fick lite mekanisk låsning i knäet som gjorde att han hade svårt att räta det direkt efter. Så, det är en liten skada på det. Vi får se om vi beslutar oss för att spela vidare och kanske ta det efter säsongen eller om vi gör något nu.

På lördag ställs Wikströms IFK Göteborg hemma mot Örebro.

Du ser mötet på C More Live och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 16:00.