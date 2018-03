Blåvitt-backen klev av skadad i derbyt: "Tror inte det är farligt"

IFK Göteborgs nye mittback Carl Starfelt har under försäsongen och i svenska cupen spelat flera matcher från start för sin nya klubb. Under lördagseftermiddagen började han däremot på bänken i träningsmatchen mot Örgryte och hoppade först in i halvtid.

Men det blev ingen lång sejour på planen.

Starfelt kände, i en löpduell i andra halvlek, att det högg till i vänster, baksida lår och tvingades i den 72:e minuten linka av planen med ett lindat lår.

- Jag kollade på honom efter matchen. Han har ont i vänster lår i baksidan och fick ont i någon löpduell och kände plötsligt att det högg till. Då är det bara att vara försiktig och bryta matchen, säger IFK Göteborgs läkare Jon Karlsson.

- Det kändes inte dramatiskt, så vi väljer att avvakta till morgondagens träning för att titta lite på honom då. Vi räknar dock med att göra en röntgenundersökning på måndag, om vi får tid då. Jag tror inte att det är farligt, så det är det beskedet jag kan ge, fortsätter han.

Är premiären i fara?

- Jag kan inte spekulera i det, men det känns inte som en allvarlig skada. Premiären är ändå åtta dagar bort, så det kan vara för tidigt att bedöma det. Jag vet exakt på måndag.

Göteborg vann derbyt mot Örgryte med 1-0 efter mål av debutanten Benjamin Nygren och ställs den 1 april mot Trelleborg på bortaplan i allsvenska premiären.