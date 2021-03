Blåvitt dominerade - Thern med första Blåvitt-fullträffen

Sedan tidigare stod det klart att Marek Hamsiks Blåvitt-debut inte skulle ske i fredagens träningsmatch mot Landskrona. Stjärnan har råkat ut för en vadskada och riskerar att missa den allsvenska premiären (10 april mot Örebro SK).



Även Robin Söder lämnade torsdagens träning skrikandes med en misstänkt knäskada.



Det var en duell på planen, då vi spelade smålagsspel, där han fick en smäll. Nu får vi utreda vad som skett, sa tränaren Roland Nilsson till Fotbollskanalen.

Och Blåvitt skulle tidigt ta ledningen. I den 13:e minuten vek Simon Thern in och hittade Alhassan Yusuf i boxen. Fri med målvakten gjorde mittfältaren inga misstag, och smekte in ledningsmålet.

Även 2-0 kom innan paus. Simon Thern väggspelade med Tobias Sana, och rullade in sitt första mål i Blåvitt-tröjan. Det var även det sista nyförvärvet gjorde innan han byttes ut i paus, helt planenligt.



I den andra halvleken var det fortsatt Blåvitt som styrde matchbilden. Med en knapp halvtimme kvar kunde Kevin Yakob sätta spiken i kistan när han tryckte upp 3-0 i första krysset. Innan domaren blåste av hann nyss nämnde Yakob rulla in 4-0, som blev slutresultatet.



- Jag tycker vi startar helt okej, sen efter första kvarten började vi lyfta oss och skapa en del målchanser, samtidigt som försvaret sitter. Sedan spelar vi riktigt bra sista kvarten och gör mål då också, säger tränaren Roland Nilsson till Fotbollskanalen.



Han fortsätter:



- Sedan gör vi en del byten och då tar det ett tag att komma in i det. Men efter ett tag tycker jag vi tog tag i det och börjar få lite avslut igen. Sedan efter 3-0 slog vi av på takten men då började de skapa lite chanser, men då tycker jag att vi lyfter oss igen.



Vad har du att säga om Simon Thern och Kevin Yakobs insatser?

- Simon gör det väldigt bra och har kommit in bra i laget på alla sätt och vis. Han visar kvalitéer både idag och på träningarna, så det är kul att se. Kevin är en ung spelare som kommit till oss nu, och han gör det bra. Han har fått hyfsat med speltid nu under starten och har klarat av det bra. Och han gjorde ett piggt inhopp idag.



- Nej, utan jag tror vi får det på måndag.Giannis Anestis - Jesper Tolinsson, Mattias Bjärsmyr, Sebastian Eriksson - Hosam Aiesh, Alhassan Yusuf, August Erlingmark, Simon Thern, Alexander Jallow - Tobias Sana, Kolbeinn SigthorssonAmr Kaddoura - Dennis Olofsson, Johan Rapp, Viktor Wihlstrand, Alexander Tkacz - Filip Ottosson, Sumar Almadjed, Filip Olsson - Oscar Petersson, Nicklas Nielsen, Melker Heier.