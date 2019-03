Blåvitt-flytten uteblev - mittfältaren letar fortfarande klubb: "Aldrig varit i den här situationen"

Den 21-årige mittfältaren Christian Rubio Sivodedov är just nu klubblös. Sivodedov, som fostrades i Djurgården och som junior även tillhörde den tyska klubben Schalke 04, spelade i fjol i Gif Sundsvall, på lån från Strömsgodset, men efter säsongen skildes parterna åt.

Nu är det mitten av mars men fortsatt har han inte klart med någon ny klubb.

- Jag har haft konkreta erbjudanden från Norge och från superettan men det har av olika anledningar inte blivit av. Någon dum anledning där det varit konkret men så förändras situationen hos dem med en skada eller något sånt. I något annat fall har de inte känts rätt för mig och det jag prioriterar nu, vilket är att spela varje vecka, säger han till Fotbollskanalen, och fortsätter:

- Jag är öppen för både allsvenskan, superettan och Norge med Obos-ligan (näst högsta serien) eller vad det nu kan vara. Det enda det handlar om att spela fotboll varje vecka och hitta tillbaka till det. Jag hoppas få klart med någon klubb under mars månad men det är klart att det tagit lite längre tid än vad man kanske hade velat. Så är det. Jag har aldrig varit i den här situationen innan, det blir lite nytt men man får hantera det också.

Det blev elva matcher i fjol, hur ser du på säsongen 2018?

- Det är klart att man hade velat spela mer. Matchningen med Gif Sundsvall var väldigt bra när jag gick dit – en fotboll som passar mig väldigt bra och jag trodde verkligen på det. Men vi hade två väldigt duktiga mittfältare framför mig i Juanjo och "Bata" (Juanjo Ciércoles och David Batanero) och vi gjorde ett väldigt bra år, det var tuff konkurrens. Klart man tycker att man borde fått spela mer men de två är i mitt tycke topp tre vad gäller seriens bästa mittfältare och då menar jag båda två, inte bara "Bata". Det är klart jag fattar att de ska spela men jag tyckte att jag var tillräckligt bra för att kanske fått spela mer.

Tidigare i vintras provtränade Rubio Sivodedov med IFK Göteborg. Det mynnade dock inte ut i något kontraktsförslag från Blåvitts sida.

- Det gick faktiskt väldigt bra i IFK Göteborg. Jag hade ett möte med Poya (Asbaghi, IFK Göteborgs tränare) där han var väldigt ärlig med vad han tyckte om mig. Han tyckte att jag varit väldigt bra under veckan, en av de bättre under träningarna och jag tyckte också att det stämt väldigt bra för mig. Men han var tydlig med att de var i behov av en viss typ utav mittfältare som de ville få in. En spelare, som han uttryckte det, de kunde lita på gav dem 30 matcher. En mer etablerad spelare än mig. Det blev då Barny (Junes) som de värvade som var tänkt för den rollen. Jag tyckte att det gick bra och hade hoppats på att det kanske skulle kunnat lösa sig men de hade ett annat behov.

Hur har du hållit igång i vinter?

- Jag har dels en personlig tränare som jag tränar med varje vinter och sedan har jag turen i att ha en brorsa (Ernesto) som är tränare för Lidingö, ett division två-lag hemma i Stockholm så jag har alltid kunnat hålla igång med dem så jag får fotbollsdelen också.