Blåvitt föll i svängig säsongspremiär mot danska Ålborg

Efter knappt två minuter forcerade IFK Göteborgs Sargon Abraham in bollen, men målet dömdes bort för offside. Sedan var det i bästa fall halvchanser som skapades fram till 28:e minuten, då Tobias Sana fick ett bra läge framför mål efter ett riktigt mönsteranfall där bollen gick som på ett snöre. Sanas skott räddades dock av Andreas Hansen. Sju minuter senare fick Ålborgspelaren Oliver Klitten ett friläge i boxen, men sköt tätt utanför. På tilläggstid tog Ålborg ledningen efter en hörna som 192 centimeter långe Oliver Abildgaard nickade in. Danskarna gick till halvtidsvila i 1-0-ledning.

Blåvitt gjorde tre byten i paus medan Ålborg bytte hela elvan. Nyförvärvet Alexander Jallow byttes in och fick därmed göra debut i IFK-tröjan. In kom också Alhassan Yusuf och Emil Holm. Victor Wernersson, August Erlingmark och Nzuzi Toko utgick. Fem minuter in i andra halvlek fick Blåvitt en jättechans. Hosam Aeish stormade fram och avslutade. Skottet gick klockrent i stolpen. I 58:e minuten fick IFK Göteborg utdelning. Inhopparen Emil Holm stod för ett läckert förarbete och serverade Tobias Sana, som drog till direkt och fick se bollen gå in via stolpen.

Robin Söder kom in i spel istället för Hosam Aiesh efter 62 minuter spel. Två minuter senare återtog Ålborg ledningen efter en snabb omställning. 19-åringen Mikkel Kaufmann rann igenom och rullade behärskat in bollen bakom Tom Amos. I 72:a minuten kom också 1-3. Ålborg spelade bort IFK Göteborg helt innan Sören Tengstedt kunde trycka in bollen. Direkt efter målet gjorde Blåvitt tre byten. Ungtupparna Tim van Assema och Lucas Kåhed, som likt Jallow fick debutera, samt Amin Affane kom in och Sargon Abraham, André Calisir och målskytten Tobias Sana lämnade planen.

Med åta minuter kvar av ordinarie tid fälldes Robin Söder i straffområdet varpå Blåvitt tilldelades en straff. Nyinkomne Amin Affane klev fram och sköt säkert in bollen i högra hörnet. Men i samband med målet skadade sig Affane och klev av. Isak Dahlqvist, ytterligare en debutant, ersatte. Och i 87:e minuten gjorde IFK sitt sista byte då Oscar Vilhelmsson ersatte Giorgi Charaisjvili. Ålborg fick en utvisning på Jores Okore som fällde en framstormande Vilhelmsson i 90:e minuten. Men danskarna höll undan och vann med 3-2.

IFK Göteborgs startelva:

Tom Amos - Nzuzi Toko, Kristopher Da Graca, André Calisir - Victor Wernersson - Hosam Aiesh, August Erlingmark, Adil Titi - Giorgi Charaisjvili, Tobias Sana, Sargon Abraham

Ersättare: Giannis Anestis, Alexander Jallow, Robin Söder, Amin Affane, Lucas Kåhed, Alhassan Yusuf, Emil Holm, Isak Dahlqvist, Tim van Assema, Oscar Vilhelmsson.