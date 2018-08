Blåvitt-förvärvet med i truppen mot Kalmar: "Svarade för en utmärkt insats"

IFK Göteborg gjorde i slutet av juli klart med ett nyförvärv - 18-årige Alhassan Yusuf från den nigerianska akademin Tiki Taka Football Development. Han kom i veckan till spel i klubbens U21-match mot Malmö FF och belönades i dag för insatsen med att bli uttagen i klubbens matchtrupp till lördagens möte med Kalmar FF på Guldfågeln Arena.

- Han är väl inne i det eftersom han varit med och tränat ett längre tag. Alhassan svarade dessutom för en utmärkt insats i U21-matchen mot Malmö FF tidigare i veckan. Sedan ska vi givetvis komma ihåg att han är född 2000 och att det fortfarande finns mycket att jobba med, säger Blåvitts assisterande tränare Alf Westerberg till klubbens officiella hemsida.

Blåvitt vann senast mot Brommapojkarna hemma med 3-0, medan Kalmar har tre raka förluster i serien och en ny tränarduo - Jens Nilsson och Henrik Rydström - efter beskedet i veckan om att huvudtränaren Nanne Bergstrand numera är sjukskriven.

IFK Göteborgs trupp: Erik Dahlin, Tom Amos, Billy Nordström, Kristopher Da Graca, André Calisir, Carl Starfelt, David Boo Wiklander, Andreas Öhman, August Erlingmark, Amin Affane, Emil Salomonsson, Vajebah Sakor, Alhassan Yusuf, Victor Wernersson, Tobias Hysén, Giorgi Kharaishvili, Elias Omarsson, Patrik Karlsson-Lagemyr, Mikael Ingebrigtsen.

Matchen börjar klockan 16.00 och sänds i C More Fotboll och streamat på C More.