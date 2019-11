Blåvitt gav flest egna spelare speltid - svag ekonomi har spelat in: "Kanske blivit en extra chans"

Fotbollskanalen har gått igenom samtliga allsvenska lags A-trupper under säsongen 2019 för att sammanställa hur många spelare varje lag hade i truppen som har en bakgrund i föreningens akademi/ungdomsverksamhet, samt hur många egna spelare i klubbarna som under säsongen fick speltid i allsvenskan. HÄR kan du se hela sammanställningen.

IFK Göteborg hade under förra säsongen 17 egna spelare i A-truppen, samtidigt som Samuel Ohlsson och Måns Saebbö fick speltid i allsvenskan. Ohlsson och Saebbö hade under säsongen inte A-lagskontrakt, men fick än dock allsvensk speltid. Vidare lämnade Erik Dahlin, Sebastian Ohlsson, Benjamin Nygren, Victor Olofsson och Saebbö under säsongen, medan fyra spelare var utlånade eller delvis utlånade under året. Oavsett fick totalt 14 egna spelare allsvensk speltid 2019, vilket är högst notering av alla lag i år i allsvenskan.

Sportchefen Kennet Andersson förklarar det som ett resultat av föreningens satsning på egna spelare. Blåvitt har en målsättning om att 50 procent av spelarna i A-truppen ska ha en bakgrund i akademin, även om procentsatsen kan skilja sig lite åt från år till år.

- Vi vill att vår A-trupp ska bestå av 50 procent akademispelare som någon gång har varit i akademin och tagit klivet upp. Sedan är det inte alltid hållbart att bara dra gränsen där. Ibland blir det lite mer och ibland lite mindre. I år har det varit ett år där vi luftat väldigt många ungdomar som har spelat i allsvenskan, både suttit med på bänken och spelat. Det är det vi tycker är intressant när man mäter akademier och vi vill satsa hårt på akademin och kommer fortsätta att göra det. Vi ska jobba tätare än vi någonsin har gjort i IFK Göteborg mellan akademin och A-laget., säger han till Fotbollskanalen.

Andersson tror på Blåvitts satsning med att ha en ”smal” akademi med endast ett lag i varje årskull. Han menar att föreningen då kan lägga extra energi på varje enskild spelare i verksamheten.

- Vi har inte samma bredd i akademin. Vi vill så småningom att hundra procent av spelarna från akademin ska kunna spela elitfotboll. Alla kanske inte når IFK Göteborgs A-lag, men alla ska kunna nå långt. Vi vill utbilda våra spelare på det sättet och kommer fortsätta att satsa och ta upp spelare för att ge ungdomar chansen att slå sig in. Sedan är det så att ju högre upp i tabellen man kommer desto högre krav ställs på spelarna som kommer upp. Vi jobbar hårt för att spelarna ska bli ännu bättre och ännu mer färdiga för att ta klivet upp, men vi har kommit långt, säger Andersson.

Samtidigt medger sportchefen att föreningens svaga ekonomi senaste åren har bidragit till att fler egna spelare fått chansen i A-laget. Blåvitt redovisade i våras, för verksamhetsåret 2018, en vinst på 1,3 miljoner kronor, mycket tack vare försäljningen av Pontus Dahlberg till Watford, men hade ett driftunderskott på 33,5 miljoner kronor. Enligt GT kommer Blåvitt att redovisa ett plusresultat även för i år, men däremot kommer föreningen fortsatt ha ett högt driftunderskott på omkring 20 miljoner kronor.

- Det är inget att hymla om. Det vi har gjort i år i föreningen är att vi har hållit oss väldigt tajta, så tajta som vi har kunnat med budgeten och då är det många unga spelare som har fått komma upp och fått chansen. Det har kanske blivit en extra chans gentemot hur det kommer att se ut andra år, säger sportchefen och fortsätter:

- Vi ska dock ha den här strategin och fortsätta med den, även om vår väg är uppåt i tabellen de här åren som kommer och när vi väl är där uppe är det kanske ännu högre krav på alla våra spelare. Då ställer det höga krav på akademin och den måste vi jobba med som med allting annat.

Nu har ni plockat upp många spelare. Hur tror du att det kommer att se ut nästa år och om två år?

- Jag hoppas att vi kan fortsätta stärka truppen från akademin, men om vi tittar på hur det ser ut nu har vi bara någon utespelare som blir för gammal för akademin nästa år och där brukar det vanligtvis vara några till. Det beror på att vi redan har plockat ganska mycket från akademin och även väldigt unga spelare som Benjamin Nygren, som är såld, samt Rasmus (Wikström) och Noah (Alexandersson) som är 01:or, säger Andersson.

- 01:orna är juniorer även nästa år, så vi har därmed redan varit där och belastat akademin ganska mycket. Det kommer genom åren att gå i vågor. Därför är det svårt att säga att vi ska ha exakt 50 procent varje år och flytta upp två spelare varje år. Det kanske blir en spelare något år och tre spelare ett annat år eller som i år med flera spelare. Det blir heller kanske inte exakt i januari månad, i stället lite senare och det blir kanske 39 procent ett år och 61 procent ett annat år, men strategin är hela tiden att vi ska jobba hårt med det, fortsätter han.

Senast Blåvitt nådde stor framgång med många egna spelare i A-truppen var under 2007. Då bidrog bland annat Pontus Wernbloom, Gustav Svensson och Marcus Berg till att föreningen tog SM-guld. Frågan är om den här gruppen med egna spelare kan nå en liknande framgång?

- Ja, det är väl det vi siktar på. Vi siktar på att ligga där uppe och om någon tid slåss i toppen. Vår strategi är att växa som klubb och om några år slåss om de platserna hela tiden, inte bara komma upp något år och sedan halka ner. Vårt mål är att slåss om de platserna hela tiden och därför krävs det tålamod, men i och med att vi har den här strategin hoppas jag att våra akademispelare tar de stegen som de gjorde 2007, säger Andersson och fortsätter:

- Det kan vi väl mer eller mindre säga att några gjort i år med exempelvis Benjamin Nygren som gick rätt upp och sedan blev utlandsproffs och Sebastian Ohlsson som flyttat och många andra som kommit upp och nosat på att bli ordinarie eller i varje fall spelat en hel del matcher.