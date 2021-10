Blåvitt har problem offensivt - kritiskt läge i tabellen: "Alla som säger något annat ljuger"

IFK Göteborg har under senaste tiden haft det tufft med anfallsspelet i allsvenskan. Blåvitt har inte skapat så många chanser i de senaste matcherna och föll under fredagen mot Elfsborg med 1-0 på Borås Arena. Därmed har Blåvitt nu gjort ett mål på de fyra senaste matcherna i serien och är på tolfte plats med en poäng ner till Degerfors på kvalplats. När den 22:a omgången är färdigspelad kan Blåvitt vara på just kvalplats över uppehållet.

Alexander Jallow medger att storklubben har problem med anfallsspelet.

- I de senaste matcherna har vi släppt in väldigt många mål. Vi har jobbat väldigt mycket med defensiven, men om vi ska vinna matcher måste vi bli bättre i sista tredjedelen. Det är något vi måste jobba med. Vi kommer dit för sällan och när vi väl kommer dit är kvaliteten inte riktigt där den ska vara. Den måste upp om vi ska vinna matcher, säger han.

Jallow tycker inte att Blåvitt fick till anfallsspelet mot Elfsborg.

- Vi gjorde noll mål, så det fick vi absolut inte till, men det är klart att det fanns tendenser. Samtidigt står jag här och snackar om att det fanns tendenser när vi förlorade med 1-0. Det är inget jag vill göra. Vi måste jobba hårdare och komma till den offensiva tredjedelen ännu mer, säger han.

Jallow menar samtidigt att det i grunden handlar om små detaljer.

- Vi måste få ihop helheten. Vi måste släppa in färre mål och göra fler mål. Det är klyschigt att säga så, men det är små detaljer i defensiven och offensiven. Vi måste jobba ännu hårdare, säger han och fortsätter:

- Det gäller att man hjälper varandra under varje dag i träning. Det är upp med bröstkorgen och att man stöttar varandra i alla lägen. Det är ändå vi som ska lösa det här tillsammans. Det går inte att göra det en och en, vi måste göra det tillsammans.

Lagkamraten Tobias Sana är inne på samma spår.

- Det viktigaste för oss är att vi ska träna på alla småsaker. Vi har släppt in tre mål, två mål och i dag (läs i går) ett mål och det var ändå väldigt mycket boll i box. I många andra matcher har det varit väldigt lite bollar in i boxen, som de gjort mål på. Det är en eloge till försvararna. Sedan ska vi jobba med anfallsspelet. Det fanns dock lite tendenser. Oscar Vilhelmsson gjorde det fantastiskt, precis som Filip (Ambroz). Det gäller alla de yngre. Sedan kommer "Mackan" (Marcus Berg) och Wendt (Oscar) tillbaka. Vi har en stark trupp med många bra fotbollsspelare. Med lite medvind kommer det här lösa sig.

Chefstränaren Mikael Stahre menar i sin tur att Elfsborg var klart bättre än Blåvitt under fredagen och är inte nöjd med sitt lags anfallsspel i förlusten.

- Om man ser till helheten, 90 minuter och tilläggstid, var IF Elfsborg klart bättre än IFK Göteborg. Om man ser till spelet och statistiken är det en förlust som är mer än 1-0. Det får man vara ärlig och säga. Samtidigt var vi med i matchen till domaren blåste av. Utifrån helheten var dock Elfsborg närmare fler mål, säger Stahre och fortsätter:

- Det känns som att det fanns möjligheter för oss att attackera i och jag tycker att vi var svaga i framför allt att det var för många bolltapp och för många individuellt dåliga prestationer med bollen.

Samtidigt betonar tränaren att det är viktigt att laget jobbar vidare i positiv andra.

- Vi är i ett kritiskt läge, och det vet alla, men vi får ta det för vad det är. Vi kan inte simma runt i skiten, utan måste se klarsynt, göra viktiga saker, inte flacka med blicken, vara enade och göra det vi har bestämt. Det är min främsta uppgift i det här läget.

Jallow försöker avslutningsvis också vara positiv inför fortsättningen.

- Det är klart det är mentalt påfrestande. Alla som säger något annat ljuger. Vi måste göra det här tillsammans och det är långt kvar till matchen mot Örebro, så vi får jobba hårt och kolla på vad vi kan göra bättre. Mot Örebro måste vi ta tre poäng.