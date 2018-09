Blåvitt-kaptenen hoppas på nytt kontrakt: "Självklart"

IFK Göteborgs lagkapten David Boo Wiklander, 33, skrev i december 2016 på ett tvåårskontrakt med Blåvitt. Han blev under den gångna säsongen en viktig kugge i backlinjen med 23 framträdanden i allsvenskan, men har i år haft det tuffare med speltid - totalt åtta matcher, varav sju från start i allsvenskan.

- Jag har inte fått lika mycket speltid. Det är Poya (Asbaghi) som tar ut det laget han tycker är bäst i alla lägen och det får man respektera. Om man inte har möjlighet att vara på planen, så får man tillföra det andra. Med min erfarenhet och mina ledaregenskaper, så kan jag i stället bidra med det, säger han till Fotbollskanalen.

- Jag vill självklart spela varenda minut, men sådan är fotbollen också och det får man ta hänsyn till. Ingen är större än en klubb. Vi ska lösa det här tillsammans och hur vi gör det får Poya bestämma. Jag hoppas bara att alla supportrar kan sluta sig bakom oss, så att vi löser det och sedan blir det inget snack nästa år, fortsätter han.

Boo Wiklander har därmed ett kontrakt som går ut efter den här säsongen och ännu är inga nya kontraktsförhandlingar inledda. Trots det hoppas han på att få stanna i klubben.

- Självklart, med tanke på den rollen som jag har med lagkapten också, så vill jag absolut fortsätta och ser det här som en början på något nytt. Det är en start på en resa och sedan får vi se vad det ger, men självklart vill jag det.

Nu fokuserar han däremot bara på att laget ska avsluta säsongen så bra som möjligt.

- Jag fokuserar först och främst på laget. Vi ska göra allt för att lösa den här situationen, så at det inte blir några komplikationer. Där är mitt fokus, sedan får vi se vad klubben vill framöver, säger han.

Efter landslagsuppehållet, så väntar ett viktigt västkustmöte för Blåvitt med Elfsborg på Gamla Ullevi. Då behöver laget, efter två raka förluster, tre poäng.

- Ja, absolut. Det var kanske inte så många som hade trott inför året att den här matchen skulle vara av den här betydelsen med tanke på att vi är på fel sida mitten (av tabellen). Om man ska vara rent krass, så är det en match som betyder otroligt mycket. Vi måste bekänna färg och visa var vi står. Vi har haft prestationer som varit bra och mindre bra. Vi ska ta uppehållet till att hitta oss själva för att sedan gå ut och göra en bra prestation. Det lär vara mycket folk på plats, så det blir en trevlig tillställning. Vi var nära mot Norrköping och sedan blev det lite snöpligt senast mot Dalkurd. Nu är det dags för vår del att ta en trea mot Elfsborg.

Mötet mellan Blåvitt och Elfsborg börjar klockan 17.30 den 16 september och sänds i C More Fotboll och streamat på C More.