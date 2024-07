Blåvitt kollapsade efter drömstarten - buades ut mot BP

Hammarby IF

En minut och 24 sekunder tog det. Sen hade IFK Göteborg tagit ledningen hemma mot BP via ett hörnmål signerat Gustav Svensson.

Bara fem minuter senare var Blåvitt ytterst nära att utöka ledningen via en snudd på identisk hörna - men då räddade BP:s Liverpool-lån Fabian Mrozek tämligen enkelt.

Minuten senare var BP oerhört nära att kvittera genom Ludvig Fritzson, men kaptenen sköt över i ett kalasläge mitt framför mål.

Och matchen bara fortsatte att svänga fram och tillbaka. I den elfte minuten var det nära igen, men då gick Emil Salomonssons avslut just utanför mål till hemmapublikens stora besvikelse.

I minut 13 var det i stället BP:s tur - men då sköt Alex Timossi Andersson just utanför mål i ett kanonläge.

Matchbilden böljade även fortsättningsvis, där BP hade något bättre lägen men utan att lyckas få hål på IFK Göteborg. Närmst var Alexander Jensen som prickade ribban med en frispark.

I minut 37 åkte IFK Göteborg på en tung skadesmäll när målvaktssuccén Elis Bishesari, 19, tvingades byta efter att ha tippat en boll över ribban. Han ersattes av Sarpsborg-lånet Anders Kristiansen, 34, som med det gjorde debut mellan Blåvitts stolpar.

Efter att ha lyft en en rad bollar i boxen under de sista minuterna av den första halvleken kunde BP rättvist kvittera i minut 46. Detta sedan Nikola Vasic via en vass nick tvingat Kristiansen till en räddning vid stolproten - och sedan slagit in sin egen retur i mål. Anfallarens åttonde fullträff för säsongen.

Blåvitts Gustav Svensson till Max i pausintervjun:

- Vi har kontroll första 30-35. Sen backar vi hem för mycket. Jag tycker ändå att vi är bra i början men vi backar hem och ger över initiativet till Brommapojkarna.

BP:s Nikola Vasic i samma sändning:

- Det känns som att vi kommer ur den här halvleken som ett bättre lag. Vi har bra tryck, skapar många lägen. Till slut kommer det ett mål, säger han till Max.

Om sitt eget mål säger Vasic:

- Jag hoppar baklänges och ser inte ens bollen när den landar, sen tittar jag upp igen att ser den ligger där och sätter dit den.

BP tog sedan vid där man avslutade och var det bättre laget när den andra halvleken drog igång. Det gav också utdelning i minut 54, sedan Ludvig Fritszon satt pannan mot en lång boll och stött den förbi Kristiansen in i mål till 1-2 på resultattavlan.

Därefter buades Blåvitt ut av sin hemmapublik vid flera tillfällen under den andra halvleken, med bland annat ramsan ”börja spela fotboll nu, Blåvitt”.

Men det var BP som fortsatte att vara det bättre laget och skapa målchanser. Bland annat träffade Adam Jakobsen ribban med knappa timmen spelad.

I minut 64 var det dags igen. Då dundrade Nikola Vasic in bollen till 3-1 till BP via ett urläckert avslut i krysset.

Blåvitt spelade upp sig med 20 minuter kvar och fick snabbt utdelning. Detta sedan Arbnor Mucolli drämt in en retur framför hemmaklacken.

Men den blåvita reduceringsglädjen blev kortvarig. För bara minuten efter kunde BP göra 2-4, efter att Adam Jakobsen slagit in bollen mot mål och Gustav Svensson stött den i eget mål.

I minut 88 kunde Blåvitt reducera till 3-4 genom Kolbeinn Thordarson. Men BP kunde sedan stå emot och vinna på Gamla Ullevi. Klubbens första seger någonsin på arenan.

- Jag tycker att vi börjar ganska bra och det känns som att vi har lägen att göra en tvåa. Men efter några minuter känns det som att vi från ingenstans bara börjar rensa bollen. Det känns som att BP springer ifrån oss och de är klart bättre än oss, säger Stefan Billborn efter matchen och fortsätter:

- I andra halvlek känns det som att BP kunde gjort sju mål och vi fem. Sista 20 när vi går upp och spelar man-man över hela banan blir det en öppen match och svänger. Det är en frustrerande förlust.

Det är desto gladare miner i BP-lägret.



- Vi får en tuff start när Göteborg får tryck på oss och gör mål. Vi hade problem med att försvara mot deras hörnor. Men jag tycker att reaktionen på det är fantastiskt bra av laget. Vi spelar väldigt bra efter det, säger Andreas Engelmark.

Han fortsätter:

- I den andra halvleken har vi en väldigt bra period och gör två mål plus flera andra chanser. Det kändes väldigt, väldigt skönt att vi kunde se till att vinna matchen.

Startelvor:

IFK Göteborg: Bishesari (Kristiansen 39) - Salomonsson, Svensson, Wendt, Trondsen (Johansson 57) - Thordarson, Erlingmark (Carlén 57) - Norlin (Carlstrand 79), Mucolli, Santos - Skjellerup (Kåhed 46).

BP: Mrozek - Christensen, Abrahamsson (Freyr Karlsson 73), Barslund, Jensen - Odefalk (Örqvist 88), Calisir (Irandust 88) - Jakobsen, Fritzson, Timossi Andersson - Vasic.