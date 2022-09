Blåvitt körde över Mjällby på Strandvallen - Norlin tvåmålsskytt

IFK Göteborg reste under måndagen till Mjällby AIF och Strandvallen med en 2-0-seger hemma mot IK Sirius i bagaget. Man placerade sig inför matchen på en sjätte plats i en haltande allsvensk tabell med motståndaren Mjällby, som knep en 1-0-seger borta mot Helsingborgs IF senast, två poäng bakom på åttonde plats.

Blåvitt fick rotera i backlinjen för dagen och det stabila mittbacksparet i form av Johan Bångsbo och Carl Johansson ersattes av Bångsbo-Bjärsmyr, då sjuke Johansson ersattes av veteranen Mattias Bjärsmyr.

När matchen blåst i gång fick gästerna från Göteborg en kanonstart på matchen. Efter tolv minuter på klockan slog Mjällbys Blåvitt-lån Amir Al-Ammari bort en passning som snappades upp av Gustav Svensson. En passning av Hussein Carneil nådde slutligen, lite turligt, fram till Gustaf Norlin som enkelt kunde rulla in bollen i öppet mål till 1-0 Göteborg.

Där startade sedan en islossning för Blåvitt.

20 minuter senare utökade Göteborg. På en hörna nickade Johan Bångsbo bollen in mot straffpunkten, varpå Mattias Bjärsmyr nickade tillbaka bollen mot Bångsbo - som snyggt drog till på volley till 2-0 med sitt första mål i allsvenskan.

Och tre minuter senare hade Blåvitt gjort 3-0. Eman Markovic noterade Emil Salomonsson som stormade in i Mjällbys straffområde, hittade högerbacken på foten som i steget placerade in 3-0 intill den bortre stolpen.

Mjällby fick sin första stor målchans med cirka fem minuter kvar till halvtid. Herman Johansson hittade fram till Mamudo Moro som en mot en med Warner Hahn fick avslut. Den surinamesiske målvakten stod dock för en imponerande räddning och styrde ut skottet till en hörna.

- Det känns okej stundtals, sedan är det otroligt slarvigt också. Då smäller det och de är effektiva, så det är skit ändå känns det som, sa Mjällbys Herman Johansson till Discovery+ i paus.

- Man känner gärna att man gör ett mål innan halvtid så har man ändå känn när man går in i halvtid. Nu är det tre som måste göras, så vi får kämpa oerhört hårt i andra halvlek.

Mjällby gjorde två byten i halvtid, då Silas Nwankwo och Heradi Rashidi kom in i stället för Mamudo Moro och Noah Persson. I inledningen av andra halvleken hade hemmalaget en mer framåtlutad inställning och hotade Blåvitt flera gånger om, dock inledningsvis utan utdelning.

Men i stället blev det Göteborg som utökade ytterligare. Med 20 minuter kvar att spela av ordinarie tid spelade Marcus Berg fram Norlin som dundrade in 4-0 från nära håll i öppet mål. Det var ytterns andra mål i matchen och femte mål för säsongen.

Mjällby fick in ett tröst mål med fem minuter kvar att spela när Herman Johansson dundrade in 4-1 via Hahn i Blåvitt-målet, men mer mål därefter blev det inte.

Blåvitt vann matchen och klättrar därmed upp på femteplats i allsvenskan och ligger numera tre poäng bakom AIK på fjärde plats. Mjällby, i sin tur, ligger kvar på åttonde plats.

Startelvor:

Mjällby: Brolin - Eile, Moros Gracia, Haliti - Johansson, Gustafson, Al-Ammari, Rosengren, Persson - Bergström, Moro.

Göteborg: Hahn - Salomonsson, Bjärsmyr, Bångsbo, Wendt - Carneil, Svensson, Salaou - Markovic, Berg, Norlin.