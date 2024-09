Blåvitt kryssade mot Västerås - trio raka utan seger

IF Brommapojkarna

Det var ett rejält ångestmöte när Västerås tog emot IFK Göteborg där det för båda lagen handlade om att ta tre poäng för att försöka hänga kvar i allsvenskan.

Det var bortalaget Blåvitt som började matchen klart bäst och tryckte ner motståndaren. VSK fick kämpa för sitt liv och hade svårt att komma över egen planhalva.

Efter 19 minuter kom den första chansen. Det blev kalabalik inne i Västerås straffområde och bollen gick som en flipperkula och de flesta bortaspelarna försökte avsluta utan att få till det.

Men två minuter senare kom det målet som låg i luften. Gustaf Norlin drev in bollen från höger och passade in centralt till Kolbeinn Thordarsson. Han satte den fint i djupet till Paulos Abraham som dock inte fick fast den utan VSK rensade. Men bollen hamnade hos Norlin som smällde in 1-0.

Efter målet bytte matchen skepnad. Västerås vaknade till liv och tog över.

Efter 25 minuter var det nära 1-1. Efter ett högerinlägg skulle Thordarson nicka undan, men bollen hamnade hos Camil Jebara som fick fritt fram och försökte två gånger, och på andra avslutet räddade Gustav Svensson på mållinjen.

Marcus Linday drev på sitt Västerås som förde spelet, men utan att skapa fler chanser i den första halvleken.

- Det var jättebra (första 20 minuterna). Det är exakt så vi vill spela. Vi vill skapa tryck, få mycket inlägg, hörnor och målchanser, men sedan tog VSK över efter målet, sa Norlin till Max i paus.

- Under all kritik, vi var jättedåliga (första 20 minuterna). Vi kom knappt över halvplan och de tryckte tillbaka oss, samtidigt som de vann alla andrabollar. Våra första 20 var riktigt dåliga, sa VSK:s Marcus Linday till Max i paus.

- Vi vaknade sedan till. Det var som ett helt annat lag sista 25 minuterna. Vi spelade som vi har gjort hela säsongen. Vi tryckte på, pressade på, vann bollar, trillade runt och skapade lägen. Det är bara att fortsätta på det sättet.

Västerås fick den första chansen i andra halvlek. Efter 51 minuter kom Abdelrahman Boudah upp fint och nickade efter en hörna, men bollen smet utanför.

Strax efteråt var det bortalagets tur. Paulos Abraham fick bollen till vänster i straffområdet och försökte placera den nere i bortre hörnet, och det var nära men Anton Fagerström sträckte ut sig och räddade.

Hemmalaget tog över mer och mer och båda Blåvitts centrala mittfältare David Kruse och Kolbeinn Thordarson fick gula kort, vilket fick tränare Stefan Billborn att agera och ta ut Kruse och sätta in Adam Carlén.

Efter 66 minuter kom 1-1.

Daniel Ask, som varit väldigt bra hela matchen, hade precis flyttas från vänsterkanten och blivit central mittfältare. Då kunde han använda sin fina fot ännu mer. Nu fick han bollen en bit utanför Blåvitts straffområde och smekte in den på Boudahs panna och den här gången satt nicken i mål.

Västerås fortsatte att pressa och två minuter efter kvitteringen var Boudah nära att göra sitt andra mål, men Jacob Karlström räddade.

Efter 78 minuter var det bortalagets tur att få en målchans. Abraham skickade in bollen i straffområdet och Norlin fick ett jätteläge och nickade, men Fagerström gjorde en bra räddning.

Matchen slutade 1-1.

- Vi börjar väldigt bra, dominerar, skapar chanser och får 1-0. Efter det glider det oss ur händerna och VSK tar över. Andra halvlek är en öppen historia. Vi får tryck i slutet och det är inte helt fel att säga att vi borde fått bättre utdelning. Deras målvakt gör en kanonmatch och spikar igen. Men en poäng och vi skapar mycket, det tar vi med oss. Vi var laget som vaskade fram de farligaste chanserna och kunde åkt hem med tre poäng, säger Blåvitt-tränaren Joachim Björklund under presskonferensen.

Blåvitts huvudtränare Stefan Billborn i Max:

- Det är lite dystert, inledde Billborn.

Han ger sedan sin syn på Blåvitts dominans i den första halvleken - som bara resulterade i ett kryss.

- När man skapar så mycket som vi gör och inte gör mål så är det någonting som vi måste adressera. Vi har fyra sådana chanser som VSK har när de gör sitt mål.

Billborn menar att allt inte är mörker efter en pinne i Västerås.

- Samtidigt så tycker jag att detta är ett fall framåt. Jag har sett många lag blivit totalt utspelade här.

Efter ledningsmålet tog VSK över mer och mer, för att sedan trycka in kvitteringen. På frågan varför det blir så svarar Billborn följande:

- Det är mest mentalt, såklart. Man gör det lite för enkelt för sig. Vi blir för försiktiga. Men vi blir även försiktiga, helt plötsligt blir vi nätta i vårt spel. Men det är klart det är mentalt, vi har åkt på några smällar. Men samtidigt visar vi att vi kan, att vi är bra. Vi ligger ungefär på samma plats hela tiden. Vi gör bra matcher, men får inte med oss treorna ändå.

- Vi hade önskat att vinna fler matcher, nu är det jävligt motigt. Man kan sitta och tycka synd om sig själv eller att det är jobbigt att gå på gatorna, men det tycker jag inte. Jag är jätteglad över att vara här, vi tar steg, vi har bra moral i gruppen och vi är svårslagna. Nu skapar vi målchanser också - vi måste bara få in dem. Vi kryssar ju nästan hela tiden, det spelar ingen roll vad vi gör.

Han fick sedan frågan om han mår okej i den prekära situationen.

- Nej, man mår ju skitdåligt, såklart. Man man måste kanalisera det på rätt sätt. Vi har en match på måndag. Jag förstår supportrarna också - man ska må dåligt. Man lever för det här och följer sitt lag. Och det är klart att vi också mår dåligt, det är ju likvaka i omklädningsrummet när jag kommer in liksom. De skriker, slår i väggarna och är helt förstörda.

Med sex omgångar kvar är Västerås sist i allsvenskan och har fyra poäng upp till Halmstad på kval.

IFK Göteborg är precis över kvalstrecket och har en poäng ner till Halmstad och två till Kalmar som är på nedflyttning.

Västerås SK: Fagerström - Bouzaiene (Wernersson 78), Granath, Nsabiyumva, Larsson - Ask, Gunnarsson (Johansson 61), Linday - Jebara (Warneryd 61), Granath, Boudah.

IFK Göteborg: Karlström - Bager (Salomonsson 46), Svensson, Erlingmark, Trondsen (Wendt 75) - Thordarson, Kruse (Carlén 61) - Norlin, Lundqvist, Abraham - Skjellerup (Carlstrand 84).