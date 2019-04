Blåvitt och Gais tvingas flytta hemmamatcher igen

IFK Göteborg, Gais och Örgryte har tvingats flytta matcher från Gamla Ullevi.

Nu tvingas även Blåvitt och Gais flytta nästkommande hemmamatcher.

"Med bakgrund i det beslut som fattades i fredags av Tävlingskommittén har Got Event nu under förmiddagen informerat Gais och IFK Göteborg att vi inte kan ge garantier om godkänt underlag", skriver Got Event i ett pressmeddelande.