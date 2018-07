Blåvitt sex poäng från nedflyttning: ”Vi tittar inte så mycket tabell”

Efter IFK Göteborgs senaste förlust mot Sirius är laget bara sex poäng från allsvensk nedflyttning. Trots Blåvitts prekära situation vill tränaren Poya Asbaghi lyfta blicken från tabellen inför lagets möte med Brommapojkarna.

- Vi tittar inte så mycket tabell. Det är inte som att vi kommer kämpa mer mot BP nu bara för att vi förlorade senaste matchen. Att vara elitidrottare handlar om att ge hundra procent jämt, det spelar ingen roll om man har fem raka segrar eller fem raka förluster, säger han till Göteborgs-Posten.

- Vinner du en match borta mot Sirius är det klart att det ger en annan energi, så är det för alla lag, sen är det viktigt för oss att blicka vidare. Att vara elit handlar om att åka på käftsmällar och att resa sig upp igen, det är exakt vad vi ska göra nu.

Asbaghi utsågs till ny huvudtränare för Blåvitt inför årets säsong när han anslöt från Gefle, där trycket utifrån inte är lika stort som i Göteborg, vilket han själv är medveten om.

- Det finns ingen person som sätter mer press på mig än mig. Självklart vill ingen ha kritik, men jag kan ibland tycka det är skönt med press utifrån. För det axlar den pressen jag sätter på mig själv, säger han.

Blåvitts möte med Brommapojkarna spelas på lördag med avspark 16:00 och du ser matchen i C More och kan streama den via cmore.se.