Blåvitt spelade oavgjort mot Utsikten när Karlsson Lagemyr gjorde comeback

IFK Göteborg träningsmatchade under tisdagen mot superettan-nykomlingen Utsiktens BK. Mest noterbart på förhand var att Patrik Karlsson Lagemyr var tillbaka i IFK Göteborgs startelva efter sin korsbandsskada, för första gången på 15 månader, och gjorde 45 minuter på planen i comebackmatchen.

- Underbart att se honom på banan igen. Det var det viktigaste. Hel och ren efter 45 minuter, säger tränaren Mikael Stahre.

Matchen inleddes i ett rasande tempo och målchanserna radades upp. Utsikten överraskade med ett stolpskott redan efter tre minuter, och strax därefter testade Blåvitts Tobias Sana med avslut från nära håll. Efter kvarten spelad sprang Erik Sorga, Blåvitts estländske anfallsförvärv, sig fri och sköt i stolpen.

Det var dock Utsikten som skulle komma att ta ledningen. Den förre Häcken- och Blåvitt-spelaren Karl Bohm kunde, efter en retur, enkelt peta in ledningsmålet efter 30 spelade minuter.

Halvlekens tredje ramträff kom i den 35:e matchminuten, när Kevin Yakob tog sig in fint i straffområdet och förlängde vidare till Alfons Nygaard - som avlossade i ribban.

Tidigt i den andra halvleken brände Sorga på nytt ett jätteläge, när han, efter ett inspel från kanten, bara skulle raka in bollen i nät. Inlånade Häckenmålvakten Johan Brattberg kom upp stort i Utsiktens mål och svarade för en fin handparad.

I den 53:e minuten kom till slut kvitteringen för IFK Göteborg. Kevin Yakob vek in från höger och sköt. Bollen styrdes, via Utsikten-försvarare, in i nät.

Matchen stod och vägde i slutet, men inget av lagen kom till några fler högkvalitativa målchanser. Mötet slutade 1-1.

- Det är inte alltid helt lätt (i träningsmatcher), det blir inte den totala balansen i laget. I andra halvlek tycker jag ändå att starten är mycket bättre, vi får lite tryck i grejerna och gör några korrigeringar. Men det var väl ingen jätteinsats, det kan vi väl bara konstatera, säger Blåvitt-tränaren om matchen.

Nu på lördag ställs IFK Göteborg borta mot Norrby i fortsättningen av svenska cupen. Då är det lite oklart om Karlsson Lagemyr kommer till spel igen.

- Det får vi se. Det är ett tag kvar, så vi får se hur det ser ut. Men nu spelade han ju match i dag, vilket var bra. Vi får se om han är med i truppen till helgen, men det är inte otänkbart, säger Stahre.