Blåvitt spelar i sorgband mot Falkenberg på Gamla Ullevi för att hylla Gunder Bengtsson

I helgen kom beskedet att IFK Göteborgs tränare under segern i Uefacupen 1987, Gunder Bengtsson, hade gått bort 73 år gammal. Under måndagen meddelar IFK Göteborg att laget kommer att spela i svarta sorgband under hemmamatchen mot Örebro SK den 12 augusti.

- Vi hade planer på att redan i kvällens bortamatch mot Örebro bära sorgband, men kände att vi ville vänta och genomföra vårt hedrande på Gamla Ullevi. Dels för att så många änglar som möjligt kan närvara och delta. Det var dessutom här i Göteborg som Gunder verkade och bodde under en stor del av sitt liv, säger IFK Göteborgs ordförande Mats Engström till klubbens hemsida.

Gunder Bengtsson var tränare i IFK Göteborg i två vändor, och vann både SM-guld och Uefacupen. Han hade även tränarmeriter från Vålerenga, Panathinaikos, Feyenoord, Örgryte, PAOK, Apollon Limassol och Molde.