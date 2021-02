Blåvitt-spelare bekräftar: "Har funnits några klubbar som varit intresserade"

Under säsongen 2019 gjorde IFK Göteborgs jättetalang Alhassan Yusuf, 20, stor succé. Han har sedan dess varit en viktig spelare i Blåvitt. Utländska klubbar har haft ögonen på mittfältaren, men det har inte blivit någon flytt.

Och när tävlingssäsongen nu drar igång så finns Yusuf fortsatt kvar i Blåvitt, men för hans egen del fokuserar han bara på en sak.

- Mitt mål är alltid att hjälpa laget på alla sätt jag kan. Vinner laget blir det bra för mig också, säger 20-åringen till GT.

Han bekräftar även intresset från andra klubbar.

- Det har funnits några klubbar som har varit intresserade. Om jag ska flytta ska det vara något som är riktigt bra för mig och IFK Göteborg. Men nu är jag här och mitt fokus är att vi ska bli ett topplag i år, säger han till tidningen.

Yusufs kontrakt med IFK Göteborg sträcker sig över 2022.

IFK Göteborg möter Sandviken på bortaplan i svenska cupen under lördagen. Avspark 13.00. Matchen sänds på C More Live, och kan streamas på cmore.se.