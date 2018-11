Blåvitt-talangen gjorde allsvensk debut – hyllar Hysén: "Varit som en farsa"

Benjamin Nygren är bara 17 år och under onsdagen gjorde anfallaren allsvensk debut mot Djurgården. Med halvtimmen kvar att spela bytte han av Sargon Abraham och fick komma in. Då låg Göteborg under med 2-0, vilket också blev slutresultatet.

- Det kändes rätt bra och det var kul. Sedan var det tråkigt att vi torskade men själva debuten var kul, säger Nygren till Fotbollskanalen.

Matchen sågs av 8751 åskådare och Nygren gillade inramningen.

- Det var mäktigt. Jag har aldrig varit där på Tele2 och det var en riktigt fin arena, jävligt nice. Det var bra tryck även om det kanske inte var så mycket folk som det brukar vara. Det var sjukt mäktigt.

IFK Göteborg har två matcher kvar att spela under årets säsong. På söndag väntar stormöte med Malmö FF och i den sista omgången reser Blåvitt till Närke för möte med Örebro och Nygren siktar på att starta någon av de sista matcherna.

- Ja, det är klart att jag siktar på det.

Hur hade det vara att få göra hemmadebut till helgen?

- Det hade varit skitkul. Att få spela allsvenskan på Ullevi, det finns inget bättre än det.

På söndag gör Tobias Hysén sin sista match i den blåvita tröjan. Tidigare i år meddelade veteranen att han lägger skorna på hyllan efter säsongen och 36-åringen har varit en förebild för den 20 år yngre Nygren.

- Tobbe har stöttat mig hur mycket som helst. Han har varit som en farsa för mig i laget, tagit hand om mig och snackat med mig. Jag ser upp till honom mycket och jag hoppas att det blir en bra avslutning för honom i matchen. Hoppas att laget gör en bra match och att han gör det.

Trots att Nygren bara hunnit med inhoppet mot Djurgården siktar han på att ta en startplats nästa säsong.

- Ja, det är klart att det är mitt mål. Jag ska träna så hårt som möjligt och jag försöker göra det och träna extra utanför. Jag vill bli bättre helt enkelt och sedan ta en startplats.

Är du långt ifrån en startplats?

- Nej, det tycker jag faktiskt inte.