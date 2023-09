Blåvitt testar 18-åriga Moussa Cissé

IFK Göteborg meddelade under onsdagen att man har plockat in 18-årige anfallaren Moussa Cissé på ett provspel. Han ansluter från ghananska akademin Right To Dream. Ett lag som lockade storpublik under Gothia Cup då man vann P17-klassens elitturnering.

Ivorianen har redan hunnit göra en match då han hoppade in i Blåvitts U21-lag i måndags. Då blev det 30 minuters spel.

- Han har fått ett fint mottagande av laget och nu ska det bli intressant att se honom i träning. Right To Dream är en erkänt bra akademi och det är tydligt att Moussa är välskolad. Tanken är att han ska vara här hos oss en tid och sedan utvärderar vi, säger Ola Larsson, teknisk direktör till klubbens hemsida.

Klubben bekräftar inte hur långt provspelet sträcker sig utan meddelar att han kommer finnas hos Blåvitt "den närmaste tiden".