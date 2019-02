Blåvitt testar olika formationer i genrepet: ”En i varje halvlek”

Under måndagen spelar IFK Göteborg genrep inför premiären i svenska cupen. Laget ställs mot sydkoreanska Jeonnam Dragons, som tidigare i veckan besegrade Sirius med 1-0.

Blåvitt kommer att testa två olika formationer under matchen, berättade tränaren Poya Asbaghi efter söndagens träning. Under ett moment nötte tränaren taktiska instruktioner för en fyrbackslinje, vilket skiljer sig mot hur det såg ut stora delar av förra säsongen, bortsett från några matcher under hösten, då Blåvitt spelade 3-4-3.

- Vi kommer att testa två olika formationer i matchen, en i varje halvlek, säger Asbaghi.

Och det blir en fyrbackslinje i en halvlek?

- Ja.

Vilka är skillnaderna på de olika formationerna?

- Vi har forfarande en utgångsformation som vi är väldigt trygga i. Vilket format vi än använder så är vi väldigt trygga i våra principer i försvars- och anfallsspel. Den ena formationen kan så klart ge andra förutsättningar för vårt försvarsspel högre upp, medan den andra kan ge andra förutsättningar för vårt försvarsspel längre ner. Om man sammanfattar båda formationerna är det inte så stora skillnad på utgångspositionerna utan det är mer system som sätter vår bäste spelare i fler en mot en-situationer och en annan spelare i en annan situation. Vi vill kunna ha den möjligheten under säsongen också, beroende på vilka spelare vi har fräscha och i form - att kunna välja det system vi tror vi kan få ut maximalt av. Samma sak om vi ser under matcher att vissa saker inte klickar, att vi då kan vara bekväma att kunna skifta formation även under matcher också, utan att behöva samla hela laget.

Efter träningen hade Asbaghi inte helt spikat en elva. Det är dock klart vilka spelare som inte är tillgängliga.

- Robin (Söder) kommer inte spela, Hasse (Alhassan Yusuf) kommer inte spela i morgon, Starfelt kommer inte spela i morgon. Det är de tre som vi vet nu inte kommer att spela.

- Sedan är det ju den sista av ett par träningsmatcher inför vår första tävlingsmatch så det är en match där vi hoppas att vi kan få ut mer minuter på vissa spelare än vad vi fått tidigare. Om det inte blir på grund av skador så kanske det inte blir samma frekvens på byten som vi haft i de två tidigare träningsmatcherna.

Blir det samma elva som ska spela mot Nyköping i svenska cupen?

- Nja, det vet jag inte om det kommer att vara samma startelva som spelar nästa. Det får dels matchen i morgon utvisa, och jag har inte tänkt så långt än. Det här är mer en träningsmatch baserad på vad vi tycker vi får ut mest av från de spelare som är tillgängliga, vad vi gjort i träning och så vidare.

Något speciellt du vill ha svar på?

- Vi har inte nördat oss ner i en detalj utan det har varit ganska mycket om allt där vi visar förståelse för hur vi vill försvara och anfalla.

Han såg inte Sirius match mot Jeonnam Dragons, men har sett lite i efterhand.

- Det är ett lag som springer mycket och jobbar hårt i pressen. Så de kommer verkligen testa vår speluppbyggnad och vårt anfallsspel.

IFK Göteborgs genrep mot Jeonnam Dragons sänds i C More Fotboll och streamat på C More med start 17.00 under måndagen.