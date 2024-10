Blåvitt tog blytung seger i viktiga bottenmötet med IFK Norrköping

Både IFK Norrköping och IFK Göteborg stod på 27 poäng i allsvenskans bottenstrid inför kamratmötet på Parken.

Då tvingades IFK Göteborg till fyra ändringar i laget sedan derbysegern mot Gais i måndags, där Jonas Bager och Kolbeinn Thordarson var avstängda medan Paulos Abraham och Oscar Wendt drabbats av skador.

I Peking saknades samtidigt anfallsstjärnan Christoffer Nyman för fjärde matchen i rad med en fotskada.

När matchen väl drog igång var det en jämn tillställning som utspelade sig. Den första halvtimmen bjöd däremot inte på någon större målchans eller underhållning - utan endast halvmöjligheter för bägge laget.

Annons

Då klev gästernas mittbacksveteran Gustav Svensson fram och bröt dödläget genom en välavvägd nick på hörna, i den 33:e minuten. I samband med målet ropade flera Peking-spelare på hands, men domare Fredrik Klitte vinkade avvärjande.



Foto: Max.

Kort efter Blåvitts 1-0-mål fick IFK Norrköping ett jätteläge framför mål som Gustav Svensson stoppade på mållinjen, följt av att målvakten Jacob Karlström plockade upp bollen med händerna. Då protesterade hemmaspelarna vilt mot domare Klittes beslut att inte blåsa av spelet för en hemåtpassning, men åter utan gehör.



Foto: Max.

Norrköpings Max Watson sa följande om lagets insats före paus:

- Vi spelar halt okej och försöker driva upp det. Men Göteborg började bra och vi får inte till de vassa chanserna. Vi får sedan lite tryck på dem och de får en fast situation där vi inte är med på det. Vi får steppa upp i den andra halvleken, sa han till Max.

Annons

Watson gav sedan sin syn på handsituationen vid Blåvitts ledningsmål.

- Det är väl en hands inblandad men jag vet inte på vem, om det är på vår egen spelare eller så, jag har inte sett det i efterhand.

Gustav Svensson sa följande om Blåvitts första halvlek till Max:

- Rätt platt match. Rätt energifattig. Vi kommer inte ut som vi vill med bollen och vinner inte några närkamper riktigt. Utan att släppa till så mycket målchanser gör vi en rätt dålig match hittills.

Svensson avlutade med att påtala att han inte ville se sitt lag backa hem för mycket efter paus.

- Det har blivit lite så nu tycker jag. Men vi visade mot Gais att vi kan köra på även när vi leder. Det behöver vi göra nu med. Vi kan inte låta Norrköping kontrollera matchen och backa hem.

Starten av den andra halvleken dröjde med 10-15 minuter efter att delar av bortaklacken ägnat sig åt utskjutande pyroteknik.

Annons

När matchen väl var igång dröjde det endast tre minuter innan IFK Göteborg kunde utöka ledningen till 2-0. Detta sedan Ramon Pascal Lundqvist stått för ett finfint inspel som Larus Skjellerup var hetast på och stötte bollen i nät.

Norrköping saknade samtidigt inte målmöjligheter där bland annat Tim Prica höll på att reducera genom en klackspark mitt framför mål.

Bägge lagen hade sina målchanser under den andra halvleken, men 0-2 stod sig och IFK Göteborg kunde ta en blytung bortaseger i bottenstriden.

- Jag tycker vi gör det okej i första halvlek. När de gör sitt första mål tippar det över till deras fördel. Jag tror att det hade varit en annan match om vi hade fått in ett första mål. Det är lite där vi står just nu, det är små marginaler som gör det. De får in första och får självförtroende av det medan vi kanske tappar axlarna lite. Det är tufft, säger Pekings David Moberg Karlsson till Max och fortsätter:

Annons

- Fotboll är över 30 omgångar och jag tror man får med sig en del skit och man tappar en del skit. Det jämnar väl ut sig. Sedan kanske vi inte är i vår bästa form just nu målgörarmässigt. Och inte i vår box heller. Jag tycker vi gör en bra första halvlek, men vi måste bli ännu bättre. En tabell ljuger aldrig. Det är upp på hästen igen och försöka vinna nästa match efter landslagsuppehållet.

Blåvitts August Erlingmark:

- Den (insatsen) är inte perfekt på något sätt. Men vi får in ett hörnmål och sedan skyddar vi oss till tre poäng. Vi gör inget speciellt, men vi är superstabila bakåt och det känns aldrig riktigt farligt. Ganska tryggt, men vi kan bättre.

Erlingmark vill dock inte hävda att IFK Göteborg säkrat det allsvenska kontraktet.

- Det tror jag inte. Det är fyra kamper kvar, men det känns bra. Vi har också bättre målskillnad. Nu sitter vi i en trevlig position.

Annons

Blåvitt har nu vunnit två matcher i rad för första gången den här säsongen. Efter landslagsuppehållet väntar möten med AIK (hemma) och Malmö FF (borta).

- Det är roliga matcher. Det blir en rolig ingång till skillnad från om vi hade haft kniven mot strupen. Det är fortfarande viktiga poäng på spel, men vi kan spela med ett större självförtroende nu. På Ullevi sist var det "all time high" enligt mig. Får vi in den stämningen och vi motsvarar det på planen kan det bli ruskigt bra.

Joachim Björklund, assisterande tränare i Blåvitt. om matchen:

- En jämn första halvlek med chanser åt bägge håll, men där vi får utdelning på en fast situation som vi har tränat på. Vi har gått tillbaka till basic på sistone och prioriterat duellspel mer än finspel, då har vi även lagt extra tid på fasta, säger han och fortsätter

Annons

Andra halvlek präglas av att vi får en drömstart på den. En fantastisk omställning där Ramon (Pascal Lundqvist) gör det mycket bra och Laurs (Skjellerup) petar in bollen. Därefter är det mycket kamp. Vi dominerar inte matchen men är lite vassare i arbetsinsats och duellspel samt offensiv och defensiv box. I övrigt är det en jämn match. Men det är väldigt skönt att sitta här som segrare igen, det har vi inte varit så vana vid tidigare.

IFK Norrköpings huvudtränare Andreas Alm på presskonferensen efter matchen:

- Så som matchen utvecklas med ett tidigt mål i andra blir det att resultatet styr känslan ganska mycket. Så länge vi inte når 1-2 är vi inte nära. Vi är väldigt besvikna över att vi står på noll poäng efter Sirius hemma och Göteborg hemma. Det kommer nya chanser, men det är en besvikelse att inte ta poäng i de här två matcherna, säger han.

Annons

Startelvor:

IFK Norrköping: Mitov Nilsson - Sögaard, Eriksson (Baggesen 60), Watson - Neffati, Ceesay, Khazeni (Hammershöy 60), Traustason, Björk - Sugurgeirsson (Moberg Karlsson 60), Prica (Shabani 81)

IFK Göteborg: Karlström - Ohlsson, Svensson, Erlingmark, Trondsen - Kruse, Carlén - Norlin, Pascal Lundqvist, Pettersson (Salomonsson 61) - Skjellerup