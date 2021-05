Blåvitt-tränaren om förtroendet och negativa trenden: "Därför det sett ut som det gjort"

IFK Göteborg har inte imponerat under inledningen av den här säsongen i allsvenskan. Blåvitt har åtta poäng efter sju matcher och har fyra raka kryss inför söndagskvällens möte med Djurgårdens IF borta på Tele2 Arena i Stockholm.

GT uppgav dessutom under lördagen att det finns ett missnöje i spelartruppen med chefstränaren Roland Nilsson, som kom in i fjol, då de bland annat tycker att "det saknas en tydlig idé kring hur det offensiva spelet ska bedrivas".

Nilsson berättar i sin tur att han känner förtroende från ledningen i klubben.

- Det finns ett förtroende och jag kör på fram till det är ändrat, säger han till Fotbollskanalen.

Nilsson medger samtidigt att han inte är tillfreds med inledningen av säsongen.

- Jag är inte nöjd. Jag hade definitivt velat ha haft fler poäng och fler vinster.

Vad tror du att det är som saknats?

- Det är väl, som jag har varit inne på, att det hade varit bra om vi i någon match hade gjort första målet i stället för att ha släppt in första målet och behövt jaga bakifrån. I ett antal matcher har vi släppt in ett mål och behövt jobba hårt för att ta oss tillbaka in i matchen. Då blir det också svårt att få en vinst, säger han.

Hur jobbar du för att få till en förändring resultatmässigt?

- Vi vrider och vänder på det vi kan vrida och vända på för att det ska kännas lite nytt inför match. Vi kommer in med nya förutsättningar och det kommer nya matcher. Så blir det även under söndagen mot Djurgården. Det är en my match med nya förutsättningar.

Blir du påverkad av att resultaten inte gått med er?

- Ja, det tror jag. Jag vill, som alla tränare, ha vinster. Då blir det lättare att ta träningsveckan, samtidigt som det blir mindre funderingar och självförtroendet stiger på spelarna. Det är solklart. Det går samtidigt bara att rätta till genom att fortsätta kämpa på och bli bättre.

Hur är stämningen i spelartruppen?

- Den är bra. Det är som alltid, att vinster gör att det blir en extra skjuts, men det är en bra stämning.

Är det stressande för dig och spelarna att lagen ovanför börjar dra ifrån?

- Det är många omgångar kvar, men samtidigt vill man vara med där och det kan vi bara vara genom att vi fortsätter att kämpa på och utvecklas som lag.

Nilsson hoppas under söndagen på ett trendbrott mot Djurgården, men är också ödmjuk inför stormötet i Stockholm.

- Det är ett väldigt bra lag, som har gjort det väldigt bra och som har fått snurr på saker och ting på ett väldigt bra sätt. De är även väldigt starka hemma.

Djurgårdens tränare Thomas Lagerlöf uttalade sig i veckan, för Fotbollskanalen, om att han bland annat tycker att Blåvitt har haft höga toppar och djupa dalar under sina matcher 2021. Han tycker helt enkelt inte att Blåvitt ha varit ett stabilt lag.

"Rolle" Nilsson håller i sin tur med om det.

- Vi har varit ojämna i våra matcher och det har ofta berott på att vi har haft ett bra anfallsspel, men inte gjort mål. Sedan har vi slarvat lite grann i försvarsspelet och släppt in ett mål. Då är det klart att det blir svängigare i saker och ting och det är därför det har sett ut som det gjort i matcherna. Vi har inte klarat av att anfalla och försvara oss tillräckligt bra, och då har vi hamnat i underläge. Då svänger det också i saker och ting. Det är, som för alla när man släpper in ett mål, att man tappar lite i självförtroende då. Vi vill gärna göra första målet för att kunna jobba därifrån.

Efter mötet med Djurgården väntar vidare ett EM-uppehåll i allsvenskan.

- Det vore jätteskönt med en seger, men samtidigt vet vi att det är en svår match. Vi kommer att ha samma inställning som i de andra matcherna, att vi vill vinna matchen, men vi måste också prestera på en hög nivå för att det ska lyckas.