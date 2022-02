Blåvitts besked - gick flera miljoner plus 2021

IFK Göteborg håller årsmöte den 2 mars och gick under onsdagen ut med handlingar inför mötet. Blåvitt ger besked om att koncernens nettoomsättning ökade till 145,2 miljoner kronor under 2021, samtidigt som klubben gick 12,4 miljoner kronor plus under fjolåret.

Blåvitt sålde flera spelare under det gångna året, då Yahya Kalley, Rasmus Wikström, Alhassan Yusuf, Emil Holm, Christian Kouakou, Kristopher Da Graca och Giorgi Charaisjvili lämnade.

IFK Göteborg hade därmed, vid årsskiftet, ett eget kapital på 35,8 miljoner kronor, samtidigt som soliditeten har ökat till 15,4 procent. Vid årsskiftet låg även klubbens likvida medel på 21,1 miljoner kronor. Däremot ökade driftunderskottet från 15,8 miljoner kronor till 20,7 miljoner kronor, vilket förstås är negativt.

Klubbens ordförande Richard Berkling är nöjd med resultatet.

- FK Göteborg är nu ekonomiskt och strukturellt på en nivå från vilken vi kan börja blicka framåt och mer aktivt driva vår utveckling framåt. Den ekonomiska stabiliteten ger oss möjlighet till ökad sportslig satsning samt en systematisk utveckling av IFK Göteborgs strategi inklusive hur vi vårdar vårt varumärke och utvecklar vår affär, säger Berkling i en kommentar på föreningens hemsida och fortsätter:

- Vi behöver fortsatt vara ödmjuka inför utmaningen och fortsätta den inslagna vägen med målmedvetet arbete och hög precision i våra satsningar. Men vi kan idag i större utsträckning skapa våra egna förutsättningar och kan undvika affärer under ekonomisk press vilket både ger en sportslig stabilitet men också bättre lönsamhet i verksamheten.

Ekonomichef Marcus Hermansson:

- Vi är tillfreds med den ekonomiska utvecklingen. Vi jobbar målmedvetet med vår långsiktiga plan om att stärka och stabilisera vår finansiella ställning. Det är positivt att vi förbättrat likviditeten i förhållande till 2020 och att vi har ökat vårt eget kapital. Nu handlar det om att ta nästa steg vilket innebär att ytterligare öka våra intäkter och skapa en stabilitet på dessa nivåer för att ge förutsättningar till ytterligare sportslig satsning.

Blåvitt slutade i fjol på åttonde plats i allsvenskan.