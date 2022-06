Blåvitts chefsscout om Norge-bilden med Stahre - och planerna på sommarförvärv: "Hoppas på en eller två spelare"

1 maj blev det officiellt att Stig Torbjörnsen tar över som ny chefsscout i IFK Göteborg. Nu, exakt en månad på posten, har den frispråkige norrmannen påbörjat sitt arbete att som en av flera vara med och forma framtidens Blåvitt.

Men det kommer att ta tid. Just det påpekar Torbjörnsen flera gånger under intervjun när Fotbollskanalen når honom i bilen - i vanlig ordning på språng någonstans.

- Rent logistiskt har jag inte kommit till ro än. Det har varit mycket fram och tillbaka. Jag har mest suttit i bilen eller på ett flygplan senaste månaden. Men om några veckor får jag min bostad i Göteborg, då ska jag hänga lite mer på Kamratgården. Se träningar och prata med alla, säger han.

ANNONS

Hur har första månaden varit?

- Bra. Jag har fått ett jättefint första intryck. Jag kände ju till föreningen ganska bra sedan tidigare så jag visste vad jag gick till. Jag känner även (Mikael, chefstränare) Stahre från förr, så allt var inte nytt. Men det är en stor och fin klubb. Mottagandet har varit bra.

Vad var ditt första intryck av strukturen kring scouting och rekrytering som fanns på plats när du kom?

- Jag ska nog inte bre ut mig om det för Fotbollskanalen… IFK har haft en verksamhet med två och en halv anställd (scouterna Olle Sultan och Robin Söder samt sportsliga assistenten David Vukovic) innan jag kom, och nu ska vi vidareutveckla det.

Vad tänkte du kring arbetssättet som fanns på plats?

- Det är inte så komplicerat egentligen: jag har mitt sätt att arbeta på och det kommer att passa bra in i IFK Göteborg.

ANNONS

Stig Torbjörnsen är smidig när han undviker att svara på ytterligare följdfrågor kring ämnet, så vi lämnar det därhän. I stället skiftar vi fokus och riktar blickarna mot den nuvarande truppen i Blåvitt.

Vad har 57-åringen hunnit se?

- Jag ska egentligen inte uttala mig för mycket kring huruvida vi behöver köpa en vänsterytter där, en mittfältare här eller en mittback där. Jag är här för att hjälpa till med scouting och ta fram bra spelare. Sen är det Stahre och (Håkan, klubbdirektör) Mild som bestämmer vad de vill ha för spelare till truppen, säger Torbjörnsen.

Finns det någon speciell spelartyp eller vissa egenskaper ni vill prioritera i början?

- Jag kollar efter bra fotbollsspelare och inte efter specifika egenskaper eller positioner. Allt beror på vad som är tillgängligt på marknaden. Men generellt kan man säga att IFK har en ganska gammal trupp, så det är naturligt att vi över tid kommer att försöka föryngra. Sen tar det alltid tid att sätta sig in i en förening. Hur är laget, vilka kontrakt löper ut, vilka ska vi förlänga med, hur ser akademin ut, vilka behov finns i truppen? Jag kan inte det tillräckligt bra nu i början så jag måste ge det lite tid innan jag har en helhetsbild över allt.

ANNONS

Hur mycket kommer att hända redan i sommar?

- Det är alltid svårt att hitta bra nyförvärv som gör laget bättre, men det är en del av mitt jobb. Jag hoppas att vi kan hitta en eller två spelare i sommar som kan gå in och göra oss bättre. Det är ingen stress, men hittar vi spelare så hade det varit jävligt kul. Samtidigt är det här ett samarbete över tid. Jag kommer inte att komma in, frälsa klubben och "rädda allt" i första fönstret. Men en eller två spelare hade varit kul. Sen finns det alltid 100 saker att väga in i en övergång, och varje värvning är unik.

Förra veckan började en bild på Stig Torbjörnsen och Mikael Stahre cirkulera i sociala medier. Blåvitt-duon såg matchen mellan Sarpsborg mot Molde på plats och fångades i bild av tv-produktionens kameror.

- Haha, sociala medier… allt går fort på sociala medier. Tv-kamerorna filmade oss och vi hamnade i fokus en kort stund. Efteråt fick jag massa meddelanden från folk som undrade, då förstod jag att bilden hade spridit sig snabbt, säger Torbjörnsen och fortsätter:

ANNONS

- Vi såg Sarpsborg-Molde! Det var som vilken match som helst. Jag åker runt och ser massvis med matcher, det här var en av dem. Likaväl som jag kan se Mjällby-Kalmar eller HJK-Mariehamn på plats. Vi var lediga och passade på att åka i väg, då kunde vi samtidigt prata lite och ha en trevlig stund. Det är inte så att vi ska köpa tre spelare från Sarpsborg eller Molde nu, det kan jag lova.

Någon spelare ni kollade extra på - eller slutscoutade?

- Fyra från Molde och fyra från Sarpsborg… Nej, det var som vilken match som helst. Jag kollar alltid efter bra fotbollsspelare.

Allsvenskan har nu gått på uppehåll och IFK Göteborg ligger på tionde plats efter tio spelade matcher. Det återstår att se vad Stig Torbjörnsen och övriga i Blåvitts sportsliga ledning hittar på nyförvärvsfronten innan övergångsfönstret öppnar i mitten av juli.