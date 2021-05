Blåvitts förre klubbdirektör sågar Jens Gustafssons lönekrav: "Han låg hundra procent fel"

Förra säsongen sparkade IFK Göteborg Poya Asbaghi och när man letade efter en ersättare så kom det ut i media att klubben ville köpa loss Jens Gustafsson från IFK Norrköping och att det fanns ett färdigt kontrakt på bordet.

ANNONS

Men det blev ingen affär eftersom tränaren tackade nej.

Förre klubbdirektören Max Markusson var med i processen med att hitta en ny tränare och i podcasten Bara Ben ger han nu sin syn på situationen med Jens Gustafsson.

- Pontus (Farnerud, sportchef) ringer ju runt till sina kontakter med agenter och rådgivare och så vidare, till folk han litar på för att hitta den här bruttolistan som till sist behöver smalas av i rask takt. Ett av namnen som var på den bruttolistan var Jens, och det har han ju mer eller mindre själv bekräftat. Vi behövde vara raska i vår process och då finns det ju vissa kriterier som vi bestämdes oss för, rent kvalitativt behöver vi det här, man behöver prata med personer för att veta vad det är för människa som man anställer. Sedan finns en ekonomisk aspekt med vad vi har råd att betala och vad vi är villiga att betala, och vad kräver motparten. Det krävs ett antal samtal för att lära känna, säger Markusson och fortsätter.

ANNONS

- När det kom till Jens så var det speciellt eftersom ganska snabbt blev det tydligt att de här kvalitativa diskussionerna som man alltid har i inledningen av en lära känna-fas, de blev inte så djupa med Jens, där var det väldigt tydligt att han ville veta vad ”whats in it for me” om man säger så. I det så blev det en ganska tidig diskussion med hans rådgivare, för det fanns ju en komplikation i situationen runt Jens, och det var ju det som hade hänt tidigare samma sommar, att AIK hade sparkat Rikard Norling, och då kom det till vår kännedom att AIK hade erbjudit ett kontrakt till Jens där vi fick reda på detaljerna i det kontraktet. Och när Jens valde att skjuta över diskussionerna till sin rådgivare i ett ganska tidigt skede så var dealen mellan mig och Pontus att Pontus pratar fotboll och jag pratar ekonomi. Så jag fick ta diskussionen med rådgivaren och då kan man säga att det kvalitativa hann Pontus inte checka av, det ekonomiska förde jag en dialog med Jens rådgivare om, för om vi skulle kommit i mål där så hade det ju krävts en diskussion med Peter Hunt för att köpa loss Jens från hans kontrakt med Norrköping, och det var där som det strandade för honom med AIK. Man kan ju säga så att Jens och Peter Hunt var in te bästa vänner efter att han hade meddelat att AIK var intressant. Den summan som Hunt krävde gjorde att den affären gick i stöpet.

ANNONS

Max Markusson berättar vidare att Pontus Farneruds jobb var att ta referenser på tränarna som fanns på klubbens lista över intressanta namn.

- Två saker blev klar för oss ganska tidigt. Ett var att Jens krävde alldeles för mycket i ersättning än vad vi var villiga att betala. Och det var något vi var väldigt eniga om i sportrådet, att vi skulle följa budget och inte äventyra ekonomin. Och om jag säger att Jens låg 100 procent fel så överdriver jag inte, säger Markusson.

- Sedan referenserna som Pontus kom tillbaka med var inte helt översvallande heller. Och sedan var det en tredje komplicerande situation och det var att när vi fick kännedom om att hans detaljer från AIK-diskussionen hade läckt så märkte vi ju att våra diskussioner också läckte ut. Allt det här sammantaget blev ju att vi hade en kandidat som krävde för mycket, som inte hade de vitsorden som vi letade efter, plus att det på något sätt fanns ett läckage, vilket vi var extremt tydliga med att det inte är så vi vill jobba. Det gjorde att det blev klart att det inte var den vägen vi ville gå. Men till syvende och sist var det ju faktiskt han som valde att avbryta diskussionen eftersom vi inte kunde möta honom ekonomiskt.

ANNONS

När Jens Gustafsson tackade nej till jobbet så blev det Roland Nilsson som ersatte Poya Asbaghi.

Enligt Max Markusson var det viktigaste för "Rolle" att se till att rädda kvar IFK Göteborg i allsvenskan för att sedan lyfta laget. Förra säsongen slutade Blåvitt tolva, sex poäng över kvalstrecket.

Efter årets fyra första omgångar har laget besegrat AIK med 2-0, förlorat mot Degerfors med 2-3, samt spelat 0-0 mot Örebro och 1-1 mot Halmstad.

Fotbollskanalen har sökt Jens Gustafsson utan framgång.