Blåvitts glädjebesked - Kruse kan vara med i matchtruppen redan mot Djurgården

Under torsdagen presenterade IFK Göteborg en efterlängtad förstärkning på det centrala mittfältet. Detta då 22-årige David Kruse blev klar för klubben på ett kontrakt över 4,5 år.

Dansken gör sin första träning på Kamratgården under lördagen - och är sedan sannolikt med i den blåvita matchtruppen som under söndagen tar sig an Djurgården i Stockholm.

- Han är definitivt aktuell för en matchtrupp. Han är i spel och träning. Det är inte så att han har legat hemma på soffan, utan det är full fart och han har spelat fyra träningsmatcher redan. Inte 90 minuter, men han kommer komma hit i en bra fysisk form, säger assisterande tränare Joachim Björklund till Fotbollskanalen.

David Kruse, som hade en del skadebekymmer i den franska andraligan under våren, spelade så sent som i lördags från start i en träningsmatch med sin förra klubb Valenciennes FC.

- Han spelade en timme då. Att han ska komma hit och behöva någon försäsong, så kommer det inte bli. Matchtruppen är han med i om vi får honom spelklar, och det tror jag att vi får.

- Sen om han startar eller är på bänken, det beslutet tar vi i morgon (lördag) när vi ser honom på träningen och snackar lite med honom.

Vad är det för typ av spelare som ni har fått in här?

- Det är en klassisk sexa. Hårt jobbande. Duktig med boll, han vill ha boll och visar sig. Vi känner att vi vill ha mer kontroll på matcherna, så det är en spelartyp för det. Just den rollen känns det som att vi lite saknar.

- Han är fysiskt bra. Är stor och stark och löper mycket. Det är en klassisk sexa som blir hans roll här.

En spelare som var given på Blåvitts mittfält på nummer sex-positionen under våren var lånet Andreas Pyndt, som nu är tillbaka i Silkeborg. David Kruse är däremot inte någon rak ersättare till Pyndt, förklarar Björklund.

- Det finns mer defensiva kvaliteter i Kruse. Det finns mer ett ställe där det tar stopp framför backlinjen. Det kommer bli rollen här - och det har han visat i andra klubbar att det finns där.

Hur är hans passningsfot?

- Den är bra. Han har framför allt mentaliteten att vilja ha bollen. Man behöver inte slå 60 meters genomskärare varje gång man får bollen. Vi är duktiga på att gå framåt snabbt ändå. Vi behöver någon som ibland kan sänka tempot lite också - och det tror vi att han passar in i.

Mötet mellan Djurgården och IFK Göteborg sparkar i gång klockan 14 under söndagen. Djurgården ligger tvåa i tabellen medan Blåvitt placerar sig på plats 13.