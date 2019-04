Blåvitts kritik efter arenaflyttarna: "De har valt fel gräs, så enkelt är det"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

STOCKHOLM. Gamla Ullevi är enda planen i Sverige med en viss typ av hybridgräsmatta. IFK Göteborg kan fortfarande inte spela på arenan, och riktar nu kritik mot arenabolagets val av gräsmatta. - Slutsatsen är väl att de (Got Event) har valt fel, säger klubbdirektören Max Markusson till Fotbollskanalen.

Problem kring Gamla Ullevi, IFK Göteborgs, Gais och Örgrytes hemmaarena, har uppstått under inledningen av årets seriespel. Klubbarna fick sent flytta sina hemmapremiärer på grund av att gräset på arenan inte var i speldugligt skick. Därefter meddelade dock Got Event, det kommunala bolaget som driver arenan, till klubbarna att man gett tummen upp för spel på Gamla Ullevi. Problemet skulle vara löst.

Men i förra veckan genomförde Svenska Fotbollförbundet en inspektion av planen och valde då att inte godkänna den för spel inför måndagens möte mellan Örgryte och Frej i superettan. Det beskedet gjorde att Got Event under måndagen även meddelade att IFK Göteborgs och Gais kommande hemmamatcher mot Helsingborg respektive Brage kommer flyttas.

"Efter påskhelgen kommer ny planinspektion genomföras av förbundet varefter vi kan ge besked om kommande omgångar", skrev Got Event i ett pressmeddelande.

Så vad är det som lett fram till situationen som nu råder? Göteborgs-Posten publicerade nyligen en längre artikel om bakgrunden till oredan och förklarade då bland annat att vinterns renovering av gräsmattan, som alltså inte blivit bra nog i tid till premiärerna, blev verklighet på grund av att planen upplevts som lätt att halka på. Kvaliteten har helt enkelt inte varit tillräckligt bra sedan hybridgräset rullades ut inför säsongen 2017.

GP har kunnat visa hur Gamla Ullevi är den enda planen i Sverige med hybridgräs av typen "stitched" (konstgrässtrån sys ner i en färdig gräsmatta). De andra nio hybridgräsplanerna i Sverige, bland annat den som IFK Göteborg har på sin träningsanläggning Kamratgården, är så kallade "carpet"-planer (konstgräs i botten som man sedan sår vanligt gräs över).

Enligt GP valde Got Event efter att ha tagit hjälp av expertis inom gräsindustrin att bara ta in anbud för stitched-hybrid. En carpet-plan var alltså inte ens ett alternativ.

Nu riktar Blåvitt kritik mot arenabolagets val av grästyp.

- Slutsatsen är väl att de har valt fel, så enkelt är det. Sen kan man diskutera fram och tillbaka vilka anledningar som ligger bakom det. Men vi har en matta uppe på Kamratgården, ett bra hybridgräs som funkar bra. Vi tränar på den mattan, vårt U21-lag spelar match på den, så det är väl uppenbart att 90 procent av Sveriges arenor har valt en matta som är bättre än den som man har valt på Ullevi, säger IFK Göteborgs klubbdirektör Max Markusson till Fotbollskanalen.

Hur känns det att det landat i en sådan situation?

- Got Event har gjort ett val och sen får de ta ansvar för det. Vi hyr ju en arena under förutsättning att det finns en gräsmatta att spela på, det är ju det som är vårt avtal med Got Event går ut på. Sen gjorde de säkert det valet som de tyckte var bäst, men nu i efterhand behöver man ju utvärdera det. För den här mattan kommer ju behöva läggas om någon gång och då tycker jag man behöver fundera kring frågan: ska man byta (typ av hybrid)?

För ni den typen av dialog?

- Nej, inte i nuläget. Men jag tycker att den här situationen påvisar att det finns flera alternativ i alla fall. Så kan man säga. Sen får man se vad de säger i slutändan.

Att tvingas till att flytta minst två allsvenska matcher är så klart inget som IFK Göteborg jublar över.

- Gamla Ullevi är vår hemmaplan och det är där vi vill spela, så vi tycker naturligtvis att det är jättetråkigt att vi inte får lova att spela på den. Vi har bra nya koncept på läktaren som vi väntar på att få kunna visa upp för våra supportrar och de som köpt årskort ser ju fram emot det också, så det är tråkigt, säger Markusson.

Hur går dialogen med Got Event nu, ska de ersätta er ekonomiskt?

- Ja, vi får väl se. Såhär: det kommer inte kosta oss mer att spela på stora Ullevi. Sen exakt var det landar, det får vi se. Vi ska försöka göra en så bra upplevelse som möjligt för våra supportrar.

- Senaste matchen hade vi tio dagar på oss att flytta matchen till en helt annan arena. Det är en jätteapparat som anstränger vår organisation enormt. Det gör att de som hade kunnat jobba med andra frågor måste fokusera på att göra en insats för att flytta matchen. Det är klart att det är påfrestande.

Riskerar ni att få spela fler matcher på stora Ullevi framöver?

- Det vet vi inte. Att man skulle flytta Helsingborg-matchen fattade man ju beslut om i dag (läs under måndagen). Så vitt jag förstått ska man göra en ny utvärdering av mattan i nästa vecka, så får vi se vad det landar i.

Om man ser till den stora bilden och frågan om var IFK Göteborg ska spela sina matcher, finns det tankar om att jobba på ett alternativ som innebär att ni har en egen arena?

- Vi har sagt att vår plan är att vi ska ha ett visionärt mål om att undersöka möjligheterna att förfoga över en egen arena. Sen exakt hur, på vilket sätt eller var... där är ingen än. Det får vi se om det uppenbarar sig någon möjlighet i framtiden. Men jag tror att det rent ekonomiskt och strategiskt är något vi bör uttala, att vi har ett intresse av, säger Max Markusson.