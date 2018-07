Blåvitts nya förstamålvakt: "Kalmar-matchen är äntligen här"

Efter vårsäsongen i allsvenskan lämnade IFK Göteborgs förstemålvakt Pontus Dahlberg klubben för spel i Premier League med Watford. Och när Blåvitt under söndagen möter Kalmar FF på hemmaplan i den allsvenska omstarten får den tidigare andramålvakten Erik Dahlin chansen.

- Jag har tänkt på Kalmar-matchen sedan vi spelade den sista matchen i våras, nu är den äntligen här, säger målvakten till Göteborgs-Posten.

Dahlin har spelat i IFK Göteborg i två olika perioder och har mestadels fått agera andrafiol. De två senaste säsongerna har Pontus Dahlberg varit given förstamålvakt och Dahlin medger att har varit jobbigt att inte få förtroendet.

- Jag har fått agera andrafiol ett jäkla tag, och det är inte roligt, det är det absolut inte, men samtidigt är det ett jobb också. Nu är jag uttalad förstemålvakt, men det finns spelare som vill göra samma sak som jag har gjort, och försöka konkurrera ut mig, så jag måste fortsätta göra det jag är bra på, säger målvakten till tidningen.

- Jag har inte tänkt så mycket på att jag har varit andremålvakt, hade man gjort det så hade man nog blivit kocko. Men har man inställningen att varje gång det är laguttagning så kanske det kan vara jag som får chansen, då är det lättare att motivera sig.

Efter matchen mot Kalmar ligger placerar sig Blåvitt på en elfte plats, fyra poäng efter just Kalmar, på tionde plats.

Göteborgs möte med Kalmar spelas på söndag eftermiddag med matchstart 15:00. Du kan se matchen i C More Fotboll och streama den via cmore.se.