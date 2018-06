Blåvitts sportchef: ”Hade gärna behållit Engvall”

Under fredagen blev det klart att Gustav Engvall lämnar IFK Göteborg. Under vårsäsongen har anfallaren varit på lån från brittiska Bristol City, som varit ute efter att sälja Engvall under en längre tid. Och på fredagen skrev Engvall på ett tvåårskontrakt med belgiska Mechelen.

-Vi visste att det kan hända något i och med att vi bara har haft Gustav på lån. Vi har haft kommunikation med honom men fick reda på för ett litet tag sedan att det kunde vara något på gång, säger Göteborgs sportchef Mats Gren till Fotbollskanalen.

Blåvitt var intresserade av att förlänga Engvalls avtal åtminstone året ut, men hade inte de ekonomiska muskler som krävdes.

- Vi har hela tiden haft en kommunikation med Gustav och Bristol om att förlänga året ut och de har varit öppna för det. Men Bristol vill sälja Gustav och han själv vill helst gå till en klubb som han blir såld till, säger Gren.

- De pengarna som Bristol vill ha, kan inte vi betala just nu. När det kommer en klubb som har de pengarna och som Gustav också är nöjd med, då är vi inte med i dealen.

Trots att Blåvitt redan har tre anfallare i truppen, Elias Mar Omarsson, Tobias Hysén och Giorgij Charaisjvili, stänger inte Gren några dörrar för anfallsförstärkningar under sommaren.

- Det är klart att det är bra att försöka få kvar spelarna ett längre tag, men nu har vi haft lite svårt att hitta en anfallare som passar in i vårt spel och som vi dessutom kan betala för. Vi håller utkik.