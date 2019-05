Blåvitts stjärnanfallare skadad: "Fick en känning på träningen"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Lasse Vibes intåg i IFK Göteborg har varit succéartad. På de sju matcher som anfallaren deltagit i har Blåvitt endast åkt på en enda förlust - och i förra helgen stod han för matchens första mål i derbyvinsten mot Häcken.

Efter elva spelade omgångar ligger Blåvitt på andra plats i allsvenskan.

Men man kommer att få klara sig utan 32-åringen i morgondagens hemmamöte med ÖSK.

Anfallaren fick nämligen en känning på torsdagsträningen.

- Det är inte världens allvarligaste förhoppningsvis men tillräckligt för att hålla honom borta från spel. Han fick en känning i går (torsdag) på träningen, säger tränaren Poya Asbaghi till GP.

- Förhoppningsvis är han inte borta för länge. Hade vi haft en match om en vecka eller två så kanske det hade varit annorlunda då, men nu har vi ett uppehåll.

Du ser lördagens möte mellan Blåvitt och ÖSK på C More och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 16:00.