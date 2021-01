Blåvitts storsponsor i rejält blåsväder: "Olämpligt"

Företaget Serneke Group AB ligger bakom en rad byggprojekt och har på senare tid haft problem med stora förseningar av projekt som ska färdigställas. Bland annat ansvarar man för det som ska bli Nordens högsta skyskrapa, Karlatornet, i Göteborg.

Mannen bakom företaget, som är huvudsponsor till IFK Göteborg, är miljardären Ola Serneke som nu hamnat i rejält blåsväder efter ett avslöjande av Göteborgs-Posten.

Under fredagen skriver tidningen att han under namnet "Pellucidum" skrivit flera hundra inlägg på ett aktiespararforum för att få andra användare att inte tveka kring att spara pengar i just Serneke.

I oktober 2017 skrev till exempel en användare på forumet:

"För oss i branschen är det alldeles uppenbart att Serneke är hårstrån från konkurs".

"Pellucidum" gav då mothugg och skrev:

"Dessa kostnader minskar ju succesivt procentuellt utmed tiden vid tillväxt och det kombinerat med bättre tider (högre marginaler generellt) så kommer byggbranschen vara vinnare de närmsta åren. Kan vara bra att fundera på :)".

Detta är bara ett av många exempel på när "Pellucidum" har gett mothugg. I oktober 2020 slutar användaren att skriva efter att flera andra användare börjat anklaga ”Pellucidum” för att vara Sernekes vd - Ola Serneke.

När miljardären får chansen att bemöta anklagelserna nekar han för att sedan inte vilja kommentera ärendet. Senare under fredagen bekräftar dock Ola Serneke i ett pressmeddelande: det är han som är "Pellucidum".

- Alla som känner mig vet att jag brinner för mitt bolag, att det engagerar mig dygnets alla timmar och att jag är väldigt mån om att vårt företag och alla våra anställda behandlas rättvist i alla situationer. Detta är också anledningen till att jag deltagit i diskussioner i nämnda forum, säger Ola Serneke.

Efter erkännandet har vd:n bland annat fått kritik från bolag som äger Serneke Group och bolagets styrelse har tillsatt en utredning för att granska alla de inlägg som Ola Serneke gjort.

- Det är olämpligt av flera skäl att göra sådana här inlägg. En vd i ett börsbolag kan inte skilja på sig själv som privatperson och vd-rollen. Utan det kommer alltid att kopplas ihop, i vart fall om man kommenterar bolaget. Och sedan finns det alltid en risk att det finns information som man inte kan sprida på grund av den lagstiftning och de börsregler som finns, säger Sernekes styrelseordförande Jan Johansson till GP.

Vad är då problematiskt med detta?

Det finns såklart lagar och bestämmelser som reglerar hur högt uppsatta personer på börsnoterade företag får agera. Bland annat får inte en person i ledande ställning på ett börsnoterat företag, vilket Serneke Group är, läcka insiderinformation och dessutom måste viktig affärsinformation kommuniceras samtidigt så att hela marknaden kan ta del av det.

Skälet till det?

Om inte alla får informationen samtidigt kan aktiekursen påverkas enormt. Vissa kan dra fördel av det, medan andra kan drabbas hårt. Det strider mot principen att alla ska ha samma förutsättningar att köpa och sälja aktier. Utöver detta får man dessutom inte försöka manipulera aktiekursen på annat sätt.

Att Ola Serneke agerat som han gjort kan få stora konsekvenser för honom själv, Serneke Group AB - och för IFK Göteborg.

Ola Serneke sitter nämligen med i styrelsen för IFK GBG Transferintressenter AB, ett bolag som lanserades 2018 med syfte att göra det möjligt för klubben att värva spelare. Ola Serneke äger över 50 procent av aktierna i bolaget och Serneke Group var en stor faktor till att vända IFK Göteborgs ekonomiska situation som framför allt var tung i början av 2018.

Om Sernekes agerande nu påverkar hans ekonomiska situation finns det också risk att Blåvitts ekonomi påverkas i fel riktning.

Här kan du läsa Olof Lundhs tankar om Ola Sernekes agerande och hur det kan påverka IFK Göteborg.

Fotbollskanalen har sökt IFK Göteborgs ordförande Mats Engström för en kommentar men utan framgång.