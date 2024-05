Blåvitts svar efter Edvardsens flört: "Låter skittrevligt"

Nyligen uppgav Expressen att Victor Edvardsen är aktuell för IFK Göteborg inför sommarens transferfönster. Att forwarden, som tillhör nederländska Go Ahead Eagles just nu, har känslor för Blåvitt är ingen hemlighet och i dagarna flörtade han med sin tidigare klubb.

I en intervju med podcasten Tuttosvenskan var 28-åringen tydlig med att han gärna flyttar till IFK i framtiden.

- Förhoppningsvis händer det någon gång. Det är fortfarande min stora dröm att gå ut på Ullevi i den blåvita tröjan, sa Edvardsen.

Han förklarade att det kan dröja innan det blir en återkomst, men han ville heller inte utesluta att något händer redan nu.

Hur som helst blir IFK Göteborgs tekniske direktör, Ola Larsson, glad av att höra Edvardsens ord om den blåvita drömmen.

- Det låter väl skittrevligt, säger Larsson efter 2-2-matchen mot Sirius under torsdagen.

Men Larsson ligger annars gärna lågt om Edvardsen och eventuella värvningar i sommar.

- Vad ska jag säga? Jag vill fokusera på våra grabbar. Ta Linus (Carlstrand) till exempel, som spelade på hans position (mot Sirius). Jag är jäkligt stolt över den prestationen han gjort. Jag är stolt över den vintern han tagit sig igenom.

Kring mittfältaren Malick Yalcouye, som ryktas dra till sig intresse från stora klubbar runt om i Europa och så sent som under torsdagen placerades i Liverpool av sajten Caught Offside, bekräftar Ola Larsson att den nämnda Premier League-jätten scoutat på IFK Göteborg-matcher under året. Men han klargör också att han inte vet om de tittat på specifikt Yalcouye.

IFK Göteborg ligger på kvalplats i allsvenskan efter nio spelade omgångar.