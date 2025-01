Blåvitts svar om Clemmensen: "Ung och talangfull"

IFK Göteborg är igång med försäsongslägret nere på Algarvekusten i Portugal.

Samtidigt pågår truppbygget inför 2025 för fullt, med sportchef Hannes Stiller i spetsen.

- Vi har varit ganska tydliga med vad vi letar efter och det fortsätter vi med. Vi har jobbat ett tag med frågan och fortsätter tills vi har något att presentera, säger han när han möter upp Fotbollskanalen på spelarhotellet i Portimao.

Är ni nära något nyförvärv i dagsläget?

- Nära vet jag inte. Det är svårt att säga innan någonting är klart - och ingenting är klart som det är nu. Sen får vi se hur lång tid det tar.

- Det är ingen vrålpanik, det är bättre att det blir rätt, men samtidigt är det bra om vi får in någonting så snabbt som möjligt.

Stiller utvecklar och förklarar att han vill ha in nyförvärv i träning med laget så snart som möjligt.

- Framför allt på grund av det. Jag tror mycket på att bygga relationer på planen och att man får tid ihop. Det får man enklast om man är här och inte någon annanstans, säger han med ett brett leende.

För nio dagar sedan sålde IFK Göteborg sin försteanfallare Laurs Skjellerup till italienska Sassuolo för en ansenlig peng. Där har det bland annat ryktats flitigt om summar i dryga 50-miljonersklassen.

Att Laurs Skjellerup skulle lämna redan nu var inte något som tog IFK Göteborg på sängen - men allt gick fortare än väntat, förklarar Stiller.

- Det gick hyfsat snabbt på slutet. Det hade varit lite förfrågningar så vi togs inte helt "off guard". När det väl blev aktuellt gick det hyfsat snabbt. Vi blev inte tagna på sängen, men det gick lite snabbare än vad jag hade tänkt.

Hur har det påverkat erat arbete med att hitta en ersättare?

- Man får väl öka tempot lite grann, det får man göra. Sen i och med att vi har fått indikationer på det är det klart att vi hade börjat att titta på eventuella ersättare. Men vi har fått öka farten lite.

Under onsdagen kunde Fotbollskanalen avslöja att IFK Göteborg har ett intresse i Hammarbys anfallare Sebastian Clemmensen, 21, som stockholmarna värvade från danska B.93 så sent som i augusti 2024. Kalaset rapporteras där och då ha gått på omkring sex miljoner kronor.

Senare under onsdagen rapporterade Aftonbladet att Blåvitt ska ha lagt ett bud på anfallaren värt omkring sex miljoner kronor.

- Jag kan inte säga så mycket. Det är väl ytterligare ett av de här ryktena som går, som jag har låtit vara okommenterade innan och det kommer jag vara den här gången med, säger Hannes Stiller.

Blåvitt-sportchefen skrattar till och fortsätter sedan:

- Jag vet att jag är astråkig där, men jag har väl sett ryktena också utan att ha någon kommentar till det egentligen.

Vad tycker du om Clemmensen som spelare?

- Det är en intressant spelare. Hammarby tog ju in honom i somras och han har inte spelat där så mycket utifrån konkurrenssituationen. Han är ung och talangfull.

Fotbollskanalen rapporterade även tidigare under onsdagen att IFK Göteborg kan komma att ta in två anfallare under fönstret.

- Om man menar renodlade anfallare har jag inte sagt något om det. Men vi letar efter en ersättare till Laurs och en forward till, säger Stiller.

Han är samtidigt öppen med att han gärna ser att forwarden kan spela centralt också.

- I den bästa av världar är det så. Men kanske lite mer utpräglad ytterforward är det vi letar efter. Sen är det väl alltid så att om man spelar på de positionerna där uppe kan man spela på någon av de andra också oftast. Men vi tittar på ett par förstärkningar i det främre ledet, det gör vi.

IFK Göteborg spelar sin första träningsmatch under lägret i Portugal på torsdagskvällen. Då väntar Rosenborg i Atlantic Cup, med start klockan 20 svensk tid.