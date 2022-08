Blytung seger för Degerfors mot Giffarna - går upp på kvalplats

Det vankades ångestmöte i allsvenskan när nästjumbon Degerfors tog emot jumbon Gif Sundsvall på Stora Valla under lördagen. Hemmalaget hade då chans att gå förbi Helsingborgs IF och upp på kvalplatsen vid seger, medan Giffarna hade fyra poäng upp till HIF.

Redan i sjunde minuten tog gästerna ledningen på straff efter att Degerfors-backen Joe Gyau kommit in sent i en duell. Pontus Engblom stegade fram till elvameterspunkten och placerade kyligt in 0-1.

Degerfors svarade dock kort därefter. Bollen hamnade framför fötterna på Diego Campos som vid straffområdetslinjen slog till på volley - varpå 1-1-målet letade sig in i bortre hörnet. Ett likeläge som stod sig till halvtidsvilan.

- Vi får en tuff start med straffen men sen kommer vi in i det och skapar mycket lägen, så surt att det står 1-1. Men vi får fortsätta så i andra halvlek för då kommer vi att vinna den här matchen, sa Christos Gravius till Discovery+ i paus.

Pontus Engblom om första 45:

- Helt okej halvlek. Lite böljande spel, lite för mycket bolltapp när vi är på väg fram. Det känns som att det finns tid, så vi behöver lite mer precision och inte slå bort passningar, sa Gif-kaptenen.

I början av andra halvlek fullbordade Degerfors vändningen. Elfsborg-lånet Gustaf Lagerbielke blev fri vid bortre stolpen i samband med en frispark och nickade in 2-1 på Stora Valla. Det var Giffarnas 50:e insläppta mål för säsongen.

I slutskedet av matchen fastställde Omar Faraj slutresultatet till 3-1. En trepoängare som betyder att Degerfors nu tar sig förbi HIF i tabellen och upp på kvalplats, fem poäng före Gif Sundsvall som är kvar på jumboplatsen.

- Vi står upp bra. En jävligt tuff match med mycket på spel, men vi lyckas ändå våga spela vårt spel och det gav utdelning. Sen är det en jävla mentalitet på alla i laget att hålla undan sista anstormningen, säger Lagerbielke till Discovery+ efter matchen.

I morgon, söndag, tar HIF emot Mjällby Aif på Olympia i den 20:e omgången.

Startelvor:

Degerfors: Whiteman - Granath, Lagerbielke, Ohlsson Gyau - Carlén, Gravius - Örqvist, Mörfelt, Campos - Faraj.

Gif Sundsvall: Jonsson - Lundström, Stenshagen, Blomqvist, Lindkvist - Corona, Pichkah, Olsson - Nåvik, Engblom, Ylätupa.