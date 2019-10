Bojanic om Bajens offensiv: "Det vi har här är det bästa jag varit med om"

Under sju månader tillhörde Darijan Bojanic Östersund, mittfältaren var under 2017 utlånad från Helsingborg till just ÖFK. På söndag återvänder 24-åringen till Jämtkraft Arena – och minnena från tiden i norr är goda.

- Det var bra, det var då med Europa League och allt. Man brukar vara kritisk när man inte får spela så mycket, men jag kände ändå att jag hade en bra tid där. Det var ett skönt lag och sammanhållningen var bra. Jag hade en bra känsla när jag var där och jag är nöjd med min tid där, säger Bojanic.

Hur ska ni slå dem?

- Fortsätta med det flowet som vi har. Det känns som att inför varje match vi spelat, att vi har lämnat allt på plan. Tagit ut oss ordentligt. Vi gör allt för att vinna och vi ska fortsätta med den inställningen. Vi ska försöka vinna där och sen är det Häcken i sista omgången. De andra resultaten kan vi inte påverka.

Bojanic toppar med två omgångar kvar att spela assistligan i allsvenskan under sin första säsong i klubben. 2019 har varit ett bra år för mittfältaren, som tidigare i sin karriär inte har spelat i en klubb som är så vassa offensivt som Bajen är.

- Nej, målen talar ju för sig själva. Vi har gjort så många mål och så många poäng.

Går det att jämföra med något då?

- I Östersund var det också bra, med Saman Ghoddos och Ken Sema. Men det vi har här i Hammarby är lätt det bästa jag varit med om. Så är det.

Östersund borta, därefter Häcken borta. Sedan kan vi summera säsongen och även då vet vi vilken klubb som blir allsvenska mästare 2019. Om det blir Hammarby, Djurgården, Malmö eller AIK.

På frågan om de fyra topplagen alla är värdiga vinnare av allsvenskan svarar Bojanic:

- När det är så jämnt liksom, vi hade väl inte varit där uppe annars, de lagen som är där. Det blir spännande. Jag hoppas att vi tar det, samtidigt tänker jag inte så mycket på det, utan jag tänker på nästa match. Det viktigaste för oss är att vinna de två sista matcherna, mycket mer kan vi inte göra.

Och var slutar Bajen?

- Jag gillar inte att jinxa, så jag passar på den frågan.

