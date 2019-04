Bojanic om nya rollen: "En skön roll - men som jag just nu inte är van vid"

Darijan Bojanic, 24, återvände i vinter till allsvenskan igen. Efter fyra och ett halvt år i Helsingborgs IF med en utlåning till Östersunds FK under 2017 och med spel i superettan förra säsongen, så skrev han i fjol på för Hammarby. Nu har han gjort en hel försäsong i Bajen och kan få göra allsvensk debut för klubben i kväll borta mot Elfsborg i premiären på Borås Arena. Det är något han sett fram emot, då det blir första allsvenska matchen för hans del sedan i augusti 2017.

- Jag är taggad. Jag kände väl att jag gjorde mitt i superettan förra året och det är klart att man ville ta ett steg upp. Det känns som att jag gjort det och nu får vi se hur det går, säger mittfältaren till Fotbollskanalen.

Men det lär troligen inte bli i den balansroll som han gjorde succé i på HIF:s innermittfält under 2018. I år har Bojanic i stället allt som oftast fått utgå från en kant i Hammarby.

- Ja, men det är en roll som jag inte spelat i på ett tag. Jag spelade hela förra säsongen som innermittfältare, men man spelar där tränaren sätter en och det spelar ingen roll var det är på planen. Det är däremot en ny position och det gäller att göra det bästa av situationen och lära sig rollen, säger han.

24-åringen tycker även att han så smått börjar vänja sig vid den nya positionen.

- Jag tycker väl att man blandat och gett, men jag vet inte. Det blir väl bättre med tiden, men det är klart det är en annan position för mig, säger han och medger samtidigt att han får mycket frihet i rollen från kanten:

- Det är ändå en skön roll i sig, men en roll som jag just nu inte är van vid. Jag är van vid att vara innermittfältare och spela på balansen, men den här positionen är jävligt fin att ha. Jag får mycket boll och i bra ytor.

Bojanic tror även på en tuff bortamatch mot ett Elfsborg, som i likhet med Hammarby, förstärkte truppen i vinter med bland annat offensiv kraft - Pawel Cibicki, Jonathan Levi och Deniz Hümmet.

- Elfsborg borta är alltid en svår match. Det ett starkt lag med en del nya spelare och sådana saker. Jag kan inte så mycket om dem, men det är klart att det blir en tuff match mot ett bra lag, säger han.

- Det är en svår match, men vi vet vad vi kan och vad vi behöver göra för att slå dem. Så enkelt är det.

Hammarbys möte med Elfsborg börjar klockan 19.00 och sänds på C More Fotboll och streamat på C More.