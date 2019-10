Bojanic redo för derbyt i en säsong som har gått över förväntan: "Kommer bli jävligt bra tryck"

15.00. Tele2 Arena. Djurgården-Hammarby.

Tar Bajen tre poäng mot Dif under söndagens derby är de grönvita i allra högsta grad inblandade i guldstriden inför allsvenskans tre avslutande omgångar.

- Det kommer bli jävligt bra tryck, häftig match att spela också med tanke på att båda lagen är med i toppen. Jag ser fram emot det, det ska bli jävligt kul, säger Darijan Bojanic till Fotbollskanalen.

24-åringen lämnade inför den här säsongen Helsingborg för spel med Hammarby. Under fjolåret noterades mittfältaren för sex mål och 13 assist i det HIF som tog klivet upp till allsvenskan. När Skåneklubben tog klivet upp till allsvenskan tog Bojanic klivet till Hammarby. På 25 framträdanden under sina första säsong i Bajen delar nu 24-åringen assistligan tillsammans med Malmö FF:s Arnor Traustason.

- Jag är nöjd, det har gått lite över förväntan. Jag trodde absolut första året skulle vara lite mer, lite mer inhoppsspelare. Det var den känslan jag hade i början av säsongen också. Sen fick jag byta position och spela innermittfältare och sen dess har det flutit på bra.

Och så ligger du i topp när det kommer till målgivande passningar under din första säsong i Bajen.

- Men det är sättet vi spelar på tror jag. Jag får mycket boll och jag är väldigt delaktig i anfallsspelet, sen har jag sjukt bra spelare runt om mig. Då är det lätt för mig att hitta med mina passningar när det finns så otroligt bra rörelse bland de andra spelarna. Det känns som vi har lärt känna varandra bra på plan, att folk vet att jag kan slå vissa passningar, att man rör sig i de här ytorna som man kanske vanligtvis inte gör. Det har gått bra.

I eftermiddag kliver Bojanic och Bajen ut till årets sista derby. Derbyna då? Jodå, det är något 24-åringen uppskattar.

- Det är ganska mäktigt tycker jag, med alla tifon och allt sånt. Det är grymt, men så fort matchen drar igång då ser man inte det. Så är det för mig i alla fall, jag vet inte varför. Det känns som man bara har koll på var bollen är, var spelarna är – det känns som allt annat bara är svart runt omkring. Det är sjukt faktiskt, men det har alltid varit så.

Hur ska ni ta tre poäng mot Djurgården?

- Fortsätta så som vi har varit, med den attackerande fotbollen vi har, vara jävligt noga defensivt och försöka lösa det. Jag tycker det har sett bättre ut den senaste tiden trots att vi släppte in ett mål mot Sirius och ett mot Örebro senast.

Vad talar för att ni vinner?

- Det är inget riktigt som talar för att vi ska vinna, men det kommer bli en tuff match. Det är ett bra lag vi möter. Ett derby är ett derby, det kommer bli tufft men jag tror på oss.

Derbyt börjar klockan 15.00 under söndagen och sänds på C More Fotboll och streamat på cmore.se.