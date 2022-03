Bosse bekräftar: dörren inte stängd för Danielson - och offensiv spelare kan lämna Djurgården

I går, tisdag, blev det klart att Sead Haksabanovic lånas in till Djurgårdens IF från ryska Rubin Kazan. Lånet sträcker sig fram till 30 juni och spetsar konkurrenssituationen i laget rejält under den perioden.

Tränarduon Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf har nu fem yttrar, som konkurrerar om två platser, att välja mellan. Utöver Haksabanovic finns nämligen även Gustav Wikheim, Haris Radetinac, Joel Asoro och Albion Ademi att tillgå. Lägg därtill att även Victor Edvardsen har spelat vänsterytter i svenska cupen-gruppspelet.

Nu öppnar Dif-sportchefen Bosse Andersson för att någon av de offensiva spelarna kan komma att lämna innan övergångsfönstret stänger.

- Det är tuff konkurrens. Vi har många spelare som kan spela på olika positioner och det är en fördel att ha många alternativ, även om konkurrensen är tuff. Jag har fört diskussioner med spelare om framtiden, så det kan bli att någon lämnar, säger Andersson till Fotbollskanalen.

- Vi vet att det finns intresse för några av våra spelare, så självklart pratar vi med dem om det. Att någon spelare kan lämna är en fråga som är aktuell så länge transferfönstret är öppet. Jag har redan fört diskussioner med några spelare. Vi har många spelare där framme nu och det kommer vara tuff konkurrens, men i det korta perspektivet är det en angelägen situation.

I början av mars meddelade Djurgården att Jesper Löfgren drabbats av körtelfeber och i nuläget finns det inget besked om när mittbacken beräknas vara tillbaka.

Sedan tidigare är det känt att Marcus Danielson tränar med Blåränderna inför det stundande VM-playoffet. Bosse Andersson stänger inte dörren för att en värvning av den tidigare guldhjälten kan bli aktuell - om möjligheten ges.

Hur ser du på truppbygget nu? Vill du få in något mer innan premiären?

- Det är svårt att svara på. Vi är väldigt nöjda med truppen, vi har bredd och tuff konkurrens i alla lagdelar. Men det kan alltid hända saker i vår spelartrupp. Sedan uppstarten har vi varit förskonade från sjukdomar och har varit friska förutom senaste veckorna, säger Bosse Andersson och fortsätter:

- Vi får följa hur det utvecklar sig med Jesper Löfgren. Vi tittar inte på andra alternativ i nuläget, men samtidigt har vi Marcus Danielson som tränar hos oss och fokuserar på playoffet. Skulle det komma en möjlighet (att värva Danielson) får vi titta på det, men vi söker inte aktivt efter något utifrån att alla är friska.

Hur är status med Löfgren just nu?

- Vi är hoppfulla men får följa hur sjukdomen utvecklar. Vi vet mycket väl vad körtelfeber kan innebära, det ska jag vara ärlig och säga. Vi följer utvecklingen med de som är sakkunniga.