Boten för Sef:s nya partner: 100 miljoner: "Överträdelserna är allvarliga"

Inför den här säsongen skrev Svensk Elitfotboll ett guldkantat avtal med spelbolaget Kindred, som innebar att varumärket Unibet (som är en av flera spelsajter inom Kindred) blev ny huvudsponsor för allsvenskan och superettan.

Fotbollskanalen kunde då berätta att avtalet är värt minst 780 miljoner över sex år.

Den 1 januari i fjol trädde så en ny spellagstiftning i kraft. Lagen innebär bland annat att alla bolag som vill verka på den svensk marknaden måste ha licens, och alla bolag måste dessutom betala skatt i Sverige. Dessutom infördes en ny myndighet, Spelinspektionen, som har till uppgift att se till så att bolagen inte bryter mot lagen.

Just Spelinspektionen har nu valt att bötfälla Kindreds dotterbolag Spooniker Ltd. Det bolaget har licens för spel på Kindreds olika spelsajter, Unibet är en av flera. Sanktionsavgiften? 100 miljoner kronor.

Anledningen är att myndigheten anser att Spoonikers sajter brutit mot regelverket vad gäller bland annat bonusar. Utöver sanktionsavgiften får man även en varning. Överträdelserna upptäcktes under kontroller i fjol.

"I samband med en kontroll av Spooniker Ltd:s webbplatser i mars 2019 uppmärksammades att bolaget erbjöd flera olika otillåtna bonusar. Vid nya kontroller i maj och juni 2019 uppmärksammades ytterligare bonuserbjudanden som var i strid med spellagen och att Spooniker Ltd även erbjöd spel som inte omfattas av bolagets licens", skriver myndigheten i sitt beslut.



På sin hemsida skriver man också:

”Spelinspektionen anser att de överträdelser som Spooniker Ltd gjort sig skyldiga till är allvarliga. Då Spooniker Ltd vidtagit rättelse och att det antas att bolaget framöver inte kommer att bryta mot reglerna om bonuserbjudanden eller erbjuda spel som inte omfattas av licensen anser Spelinspektionen emellertid att en varning tillsammans med en sanktionsavgift är ett tillräckligt ingripande.”

Hur många av de olika överträdelserna som gjorts av Unibet framgår inte, men ett exempel, Unibets tidigare kampanj ”Hundralappen”, finns med bland överträdelserna.

Svensk Elitfotboll, som alltså har ett sexårsavtal med Kindred, vill dock inte ge några kommenterar till samarbetspartnerns höga bot.

- Det här var en händelse som inträffade innan avtalet. Därför hänvisar jag helt och hållet till Kindred. Jag har inga kommenterar om det som har hänt innan vårt sponsorskap, säger generalsekreteraren Mats Enquist till Fotbollskanalen.

Sponsorskapet finns ju där nu, har du ingen åsikt om att er huvudsponsor får en sådan bot?

- Det måste Kindred svara på.

Vad sa ni då när ni fick den informationen?

- Som jag sa, inga ytterligare kommentarer utan jag hänvisar till Kindred. Det här är en händelse som skedde innan vi gick in i vårt sponsorskap och de är åtgärdade så vitt jag vet. Det är bättre att de svarar på det.

Bolagen inom spelbranschen har generellt haft det tufft ekonomiskt den senaste perioden, och med tanke på att coronoavirusets framfart har i princip all idrott skjutits upp eller ställts in vilket gör att det finns betydligt färre spelobjekt att satsa sina pengar på. Men Mats Enquist vill inte sia om Kindreds ekonomi kan bli lidande av sanktionsavgiften på 100 miljoner.

- Jag låter väl som en tråkig papegoja, men jag måste hänvisa till Kindred.

Vad säger då Kindred? I ett mejlsvar till Fotbollskanalen skriver Sverigechefen Per Carlander att man inte anser att man brutit mot lagen och att man kommer att överklaga. De vill inte svara på frågan hur många av överträdelserna som just Unibet stod för.

"Vi menar att det är olyckligt att den nya spellagen är otydligt på dessa områden vilket skapat osäkerhet bland spelbolagen. Vi har sett flera böter och sanktionsavgifter som grundar sig på felaktiga tolkningar av ramlagen. Det är alltid tråkigt när lagar behöver förtydligas genom domstolsbeslut. Redan i början av förra året, 2019, så bad vi och andra speloperatörer Spelinspektionen om vägledning i hur ramlagen skulle tolkas vilket vi inte fick något gehör för."

Hur mycket påverkar en sanktionsavgift i den här storleksordningen bolagets ekonomi?

"Kindred delar inte Spelinspektionens syn på beslutet och kommer därför att överklaga. Sanktionsavgiften på 100 miljoner behöver inte betalas förrän ett beslut vinner laga kraft, vilket i nuläget är oklart när det sker. "

På frågan om bolaget, i ljuset av att allsvenskan skjutits upp till juni, kommer att betala de utlovade pengarna till Svensk Elitfotboll så ger Carlander ett svävande svar.

"Vad som är prio just nu är att dämpa spridningen av coronaviruset i samhället. Ett resultat av att försöka minska denna smittspridning innebär att idrottsevenemang såsom fotbollsmatcher och andra event ställs in under en period, detta är en nödvändighet. Vi fortsätter att vara engagerade i och stötta våra samarbetspartners under denna svåra tid."