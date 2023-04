Boudahs glädjechock i Bajen-premiären: "Fattar inte hur supportrarna gör"

Redan i fjol spelade Abdelrahman Boudah (tidigare Saidi) för Hammarby. Men han värvades in från Degerfors först i somras, vilket innebär att han fick uppleva sin första allsvenska premiär som Bajen-spelare först under söndagen. Mot just Degerfors.

Den årliga supportermarschen från Medborgarplatsen ägde rum och som vanligt bjöd de grönvita supportrarna på ett genomarbetat tifo inför avspark. Den här gången sträckte det sig över stora delar av Tele2 Arena, som var fullsatt.

- Det var riktigt mäktigt. Det är första gången jag är med om något sådant här. Det här toppar allt, säger Boudah.

Vad gick igenom kroppen när ni klev ut till avspark?

- De kan sin grej och är duktiga på den. Jag tror det tar många timmar att göra det där. Så när man ser att de gjort något sådant tänker man: ”Vi ska göra något för supportrarna”. Jag blev bara helt taggad av det.

Tidigare har vissa Bajen-spelare besökt tifolokaler och hjälpt till med förberedelserna inför en match, men Boudah menar att han ska hålla sig borta en viktig roll vad gäller tifon. Han hyllar inte sin estetiska förmåga.

- Nej, det kommer bli knas om jag gör det. De kommer tänka: ”Vafan är det här? Håll dig till fotbollen”. Men det hade varit roligt, säger forwarden och skrattar.

Vad hade du i bild i skolan?

- Skolan var inte min grej. Jag tror bara jag fick godkänt. Jag är glad om jag fick det.

Inte heller i syslöjd imponerade Boudah, enligt honom själv.

- Nej. Alltså, skolan och jag… vi var inte vänner. Men jag fick godkänt i allt. Det var det viktigaste, avslutar han med ett garv.

Även nye lagkaptenen Nahir Besara, som upplevt ett antal premiärmatcher, var tagen av inramningen på Tele2 Arena under söndagen.

- Det var wow. Det var sjukt. Jag har varit med så många gånger men det var så häftigt. Jag skrattade bara hela vägen ut till planen. Det var gåshud. Det var häftigt, säger Besara.