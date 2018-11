BP-kaptenen: "Inte kul alls att åka upp och ner"

Brommapojkarna slogs i bottenstriden av allsvenskan under hela säsongen. Med två omgångar kvar att spela låg man också på nedflyttningsplats. Men segrar mot Elfsborg och Trelleborg gav ett nytt kontrakt för BP, och en positiv känsla för laget att ta med sig in i kvalet.

- Jätteviktigt, verkligen. Det blev att vi vann kvalplatsen så vi går in med positiva känslor. Även matchen innan, när vi mötte Norrköping, var en väldigt bra prestation. Så vi har tre bra fajter i ryggen och knep kvalplatsen, säger lagkaptenen Gustav Sandberg Magnusson till Fotbollskanalen.

Den 26-årige trotjänaren har tillhört Brommapojkarna hela sin karriär, och är i slutet av sin tionde säsong med A-laget. Sandberg Magnusson har varit med om flera nedflyttningar och uppflyttningar med laget, men det blir hans första kvalspel.

- Det är väl klart att man inte vill kvala, om man får bestämma. Men nu är vi här och då är det bara att göra det bästa av situationen. Så är det verkligen, och se till att ta hem det, säger han.

Årets säsong var den femte raka för BP och Sandberg Magnusson i en ny serie. Nu är mittfältaren trött på att vara ett jojo-lag, och hoppas att laget ska kunna etablera sig.

- Det är inget kul alls, om jag ska vara ärlig. År efter år, att inte vara i samma serie. Vi vill spela i samma serie i flera år och därför hoppas jag att vi stannar kvar och sedan kan etablera oss, för det är inte kul att åka upp och ner. Visst det är kul att gå upp, jättekul. Men att studsa runt är inte kul alls. Då är man hellre stabil.

- Det är klart att det bidrar att inte kunna hitta en ordentlig stabilitet om man inte spelar i samma år två år i rad. Jag tror att det här är femte serien jag spelar på fem år, så det är klart att det är svårt. Det är kontrakt som går ut och det är spelare som lämnar. Framförallt när man går upp och ner, så det är klart att det är svårt. Det är en utmaning för oss. Men vi ska etablera oss, då är det lättare.

Ska BP lyckas etablera sig i den högsta serien så är det först seger i kvalmötet med AFC som gäller. Ett lag som bara förlorade två matcher i superettan och endast släppte in 16 mål.

- De har varit jättebra, det har de. Det är ett bra lag. Det blir stentufft, det blir det verkligen. Sedan blir det en ny erfarenhet med kval och så där, det är väl lite skicklighet men också slump som avgör och vi hoppas väl att vi har både tur och skicklighet med oss så ska vi ta det här ändå tror jag, säger Gustav Sandberg Magnusson.

- Man brukar säga att det är ångestladdat kval och såna klyschor men ångest känner jag inte. Det är klart att man inte vill spela kval, det vill väl alla undvika. Antingen vill man gå upp direkt eller så vill man stanna kvar. Men nu är vi här så då är det bara att köra. Jag känner mig mest taggad och vill bli av med skiten än att det skulle finnas någon ångestkänsla.

Det allsvenska kvalet sänds i TV12 och streamat på C More med start 19.00 under torsdagen.