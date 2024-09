BP:s svar efter AIK-uppgifterna om Berglund: "Många klubbar följer Philip"

IF Brommapojkarna

AIK rapporteras vilja stärka upp klubbens organisation.

Under tisdagen rapporterar Aftonbladet att AIK vill ha in IF Brommapojkarnas sportchef Philip Berglund för en roll som nära medarbetare till Thomas Berntsen, sportchef i "Gnaget". Berglund uppges vara AIK:s förstaval, och tjänsten sägs handla om att vara assisterande sportchef i kombination med vissa scoutinguppdrag.

Brommapojkarnas klubbdirektör Peter Kleve menar i sin tur att många klubbar har koll på Berglund, och poängterar att BP håller hårt i sportchefen.

"Det är många klubbar som följer Philips arbete, visst är det några svenska men framför allt utländska klubbar, italienska, danska och tyska klubbar. Philip har varit i BP i snart två år och under den tiden har BP fått in över 100 miljoner kronor i transferintäkter som allsvensk nykomling. Det är unikt", skriver han till Fotbollskanalen och fortsätter:

"Jobbet han gjorde i Hammarby och HTFF innan han kom till BP genererar nu stora transferintäkter och att flera spelare går via egna led upp i deras herrlag. Med det sagt så får Philip ta BP till Europa innan han lämnar oss".

Berglund tog över som sportchef i BP under 2022, och har tidigare alltså en bakgrund med arbete inom Hammarbys verksamhet.

Aftonbladet har tidigare uppgett att AIK:s scout Tobias Ackerman kommer lämna klubben. Vidare har även Expressen skrivit att IFK Värnamos förre sportchef Enes Ahmetovic har haft ett möte med AIK, där de diskuterat en gemensam framtid.

Fotbollskanalen söker Philip Berglund.