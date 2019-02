Bra vecka som kommer för MFF:s Melicharek: "Ser verkligen fram emot att få en match"

Malmö FF:s något oväntade vintervärvning Dusan Melicharek kommer i dag att spela sin första tävlingsmatch sedan november, då han var i Zbrojovka Brno i den tjeckiska andradivisionen, och sin första MFF-match sedan augusti 2011.

Uwe Rösler bekräftade nämligen efter söndagens träning att han ger Melicharek en chans mot Öster i cupen. Inte för att Johan Dahlin är skadad eller har presterat dåligt, utan för att han vill ge Melicharek en match.

- Han förtjänar det. Han har varit riktigt bra. I varje (tränings)match han har spelat har han gjort en eller två fantastiska räddningar.

35-åringen Melicharek har spelat i hemlandet Tjecken sedan han lämnade MFF vintern 2011/2012, men hämtades tillbaka i vinter som ersättare till Fredrik Andersson och Walter Viitala. Han åkte på en mindre skada den här försäsongen. Därför har han inte spelat någon träningsmatch sedan slutet på januari, men formen ska ändå vara där.

- Jag mår bra. Vi jobbade väldigt hårt på försäsongen, även om jag missade lite.

- Jag ser verkligen fram emot att få en match.

Den här veckan är också den veckan då Melichareks familj anländer till Sverige, då Melicharek bott ensam i sin lägenhet de senaste veckorna. En bra vecka att se fram emot, med andra ord.

- Det känns verkligen bra. Grabbarna är trevliga, vädret är fantastiskt. Jag förväntade mig inte det...

- Det är ju bättre än i Tjeckien.

Melicharek blev omskriven några gånger under sin förra sejour i föreningen, men i intervjusammanhang är han desto lugnare. Han säger att det mesta är annorlunda jämfört med förra gången han var här, och på en fråga om det även är en annorlunda Melicharek nu jämfört med då så blir det ett kort svar.

- Äldre, säger han med djup röst samtidigt som det syns ett litet leende.

Även i Öster blir det i dag en målvaktsändring. Robin Malmkvist stod mot Falkenberg (2-1) senast och gjorde bland annat en straffräddning, men kände under matchen att han fått tillbaka symptom på en gammal ögonskada. Han är därför är ur spel på obestämd tid.

Östers målvaktsalternativ mot MFF är därför Victor Stulic och Tobias Andersson. Stulic är 17 år och startade i två stycken P17-landskamper för ett par veckor sedan. Andersson värvades i veckan, efter att ha stått ungefär hälften av matcherna i Värnamo förra säsongen.

Matchen mellan Öster och Malmö FF spelas i dag 19.00, och sänds via C More. Bägge lagen vann sin första match i gruppspelet, MFF mot Degerfors (3-2) och Öster mot Falkenberg (2-1).

Östers trupp: Tobias Andersson, Victor Stulic, Jonathan Larsson, Mattias Pavic, Månz Karlsson, Fredrik Lundgren, Stefan Karlsson, Oliver Silverholt, Victor Ericsson, Filip Örnblom, Carl Johansson, Liridon Silka, Emir Avdic, Christian Ljungberg, Anton Andreasson, David Johannesson, Dragan Kapcevic, Gustav Ahrn

Noterbar frånvaro: Robin Malmkvist, Jonathan Drott, Simon Helg, Joao Pedro

MFF preliminär elva: Dusan Melicharek – Anel Ahmedhodzic, Rasmus Bengtsson, Behrang Safari – Eric Larsson, Anders Christiansen, Oscar Lewicki, Romain Gall, Arnor Traustason – Marcus Antonsson, Carlos Strandberg

Noterbar frånvaro: Franz Brorsson, Guillermo Molins, Markus Rosenberg