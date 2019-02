Brasseduon siktar på succé i Hammarby: "Har möjligheten att ta samma steg som Neto"

Hammarby satsar vidare på brasilianska spelare. Inför förra säsongen hämtade man in vänsterbacken Neto Borges från Clube Atlético Tubarão. Värvningen blev en succé och nyligen såldes Borges till belgiska Genk för vad som rapporterats som omkring 20 miljoner kronor. Nu vill de grönvita upprepa den framgången och in har vänsterbacken (kan även spela som vänsterytter och central mittfältare) Jean Carlos de Brito, 23, kommit. Men också forwarden Zé Vitor, 20.

De Brito är Hammarby överens med om ett treårskontrakt, medan Zé Vitor ser ut att komma in på lån med en köpoption inskriven i avtalet. Under onsdagen genomförde duon sitt andra träningspass med sin nya klubb, på träningslägret i turkiska Belek, och efteråt berättade de om sina tankar kring övergången för Fotbollskanalen. Via tolken Joachim Björklund, assisterande tränare i Bajen.

- Jag är glad över att vara här. Jag har kommit in i det så bra det går med tanke på språkproblematiken. Jag är jättenöjd, säger Jean.

Varför valde du att komma hit till Hammarby?

- Jag har hört mycket från Neto. Jag har vetat om länge att det funnits ett intresse från Hammarby. Jag känner till vad som väntar här, jag känner till fansen och så vidare. Jag kom hit för att ta steget ut till Europa. Jag vill etablera mig och sen förhoppningsvis kunna ta ett steg vidare till framöver.

- Europa är ett bättre skyltfönster än Brasilien. Det är många fler ögon på ligorna i Europa och jag tror att om man ska göra sig ett namn i Europa så är det lättare att börja i en svensk klubb snarare än att göra det i en brasiliansk, speciellt med tanke på nivån jag spelade på i Brasilien. För mig har det alltid varit en dröm att komma till Europa. Jag hade inget att tveka på när Hammarby hörde av sig.

Vad hade Netos succé här för betydelse när du bestämde dig för Hammarby?

- Det spelade in, för jag tycker att jag är ganska lik Neto som spelare. Om han kunde lyckas här och utvecklas så mycket på ett år som han gjorde så känner jag att jag absolut har samma möjligheter att ta samma steg som honom. Han var en ögonöppnare som visar att det kan gå fort, säger Jean Carlos de Brito.

Zé Vitor? Han är precis som landsmannen nöjd över att vara på plats hos Hammarby.

- Jag är glad över att vara här och att vi har börjat träna, så att jag lär känna mina lagkamrater. Ju mer jag tränar desto lättare är det att vänja sig vid tempot och spelsättet här, säger forwarden.

- Jag har också pratat med Neto, så jag har förstått vad som förväntas av mig. Neto har pratat mest om hur stämningen runt matcherna är, och att det är en bra grupp här, bra lagkamrater. Jag är här för att jobba hårt och ta en plats i laget.

Hammarby har på sin hemsida kommunicerat att Zé Vitor eventuellt kommer att matchas i samarbetsklubben IK Frej (superettan) inledningsvis, för att anpassa sig till miljön i Sverige. Men brassen själv har högre mål än så, han vill slå sig in i Stefan Billborns grönvita lag.

- Jag ska ge järnet här och så får vi se var jag landar. Mitt mål är att slå mig in i Hammarby och se till så att klubben köper loss mig. Mitt första mål är att få spela med Hammarby, det andra är att de ska köpa mig, det tredje är att bli en startspelare här och det fjärde är att ta steget vidare till en ännu större liga och klubb, säger Zé Vitor.

Just den resan som Zé Vitor själv nämner har många brasseforwards gjort, via spel i allsvenskan. Men han har inte särskilt bra koll på de stjärnor som fick sitt europeiska genombrott i Sverige, visar det sig. På frågan om han känner till några forwards från Brasilien som spelat i allsvenskan får han fram ett namn, en spelare som man inte kan beskrivas på något annat sätt än som en "flopp":

- Nixon, i Kalmar.

Om han minns Afonso Alves, som representerat Örgryte, Malmö, Heerenveen, Middlesbrough och brasilianska landslaget? Följdfrågan ger inget vidare resultat den heller. Zé Vitor bara skakar på huvudet och svarar:

- Nej.

Varken Jean Carlos de Brito eller Zé Vitor pratar någon engelska, men ska skickas på kurs så fort Hammarby kommer hem till Sverige. Språket är en viktig pusselbit, menar Bajen.

- Den sociala anpassningen är jävligt viktig och där kan jag säga att vi har mer att göra. Där kan vi göra det ännu bättre, när det kommer till att integrera dem. Framför allt när det gäller språket. Det märkte vi på Neto hur mycket som öppnades upp när han började lära sig mer engelska, så att man faktiskt kan börja prata med sina lagkamrater, berättar Hammarbys chefsscout Mikael Hjelmberg.

Hjelmberg har tillsammans med sportchefen Jesper Jansson varit nere i Brasilien vid ett flertal tillfällen de senaste åren, för att titta på spelare och besöka klubbar. Resorna har skapat en speciell kontakt med just Tubarao, som man nu alltså värvat tre spelare ifrån.

- Vi såg att det var ett spännande projekt när vi besökte dem. Det blev ju extremt bra med Neto (Borges). Det känns bra. Förhoppningsvis ser Tubarao också det här som ett spännande projekt, säger Jansson.

Om Jean säger Jansson:

- Vi har täta kontakter där och förstod att de plockade in honom ungefär i samma veva som vi tog Neto. Då började vi följa honom. Sen var han utlånad till Serie A. Han spelade inte så mycket där, men ändå… att han ens kom dit är bra. Det känns som att han är lite längre fram än vad Neto var när vi såg honom första gången.

- Den här övergången var inte helt enkel för dem, de har ju sin egen liga. Det är ju inte bara så att de skickar spelare till oss, utan de har ju så klart sin egen verksamhet att tänka på.

Är det dyrt att värva spelare från Brasilien, generellt?

- Det beror på vad du har för kontakter och på vilken nivå du tittar. Det är helt omöjligt för en svensk klubb att värva en spelare i en Serie A-klubb (högstaligan i Brasilien) som får speltid.

Jean då, är han dyr för er?

- Nej, inte i förhållande… Nej, det är han inte.

Hur överenskommelserna mellan Hammarby och Tubarao ser ut? De går bland annat ut på att en succé för spelarna i Sverige innebär en framtida uppsida för den brasilianska klubben. På frågan om Tubarao har rätt till en "stor procent" av en framtida försäljning av Jean svarar Jesper Jansson:

- Ja, det är ju därför man kan få till en sådan här övergång. Det blir ett specialupplägg, man försöker hitta en win win-situation.

- Det blev ett bra första exempel med Neto. Det finns ju en transfermarknad internt i Brasilien där det är oerhörda pengar, men många av spelarna vill ju komma till Europa.

Hur ser du på Zé Vitor?

- Han är yngre och har inte riktigt samma bakgrund som Jean. Samtidigt har han en del egenskaper som vi tycker är intressanta. Det tycker jag att han visar i träning. Han är råstark, liksom. Han påminner lite om en ung Alvaro Santos (tidigare i bland annat Helsingborgs IF). En råstark nia. Han rör sig bra i straffområdet och vill göra mål.

Enligt Jansson är det inte klart att Zé Vitor kommer att inleda säsongen med att spela matcher för Frej.

- Nja, vi har väl inte riktigt beslutat det än. Det har väl varit grundtanken, för det är ju det vi vill testa av med Frej också. Det känns som det bästa steget för att komma in i det.

- Det blir ett spännande projekt. Ibland bedömer man spelare lite för snabbt, speciellt när de flyttat över hela världen. Jag tror att det finns otaliga exempel på spelare som har blivit sågade efter ett inhopp eller något och sen utvecklats till något stort, säger sportchefen.