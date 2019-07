Bråtveit efter budet som kunde fått honom att lämna Dif: "Blev lite tagen på sängen"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

STOCKHOLM. Djurgården fick ett bud från en MLS-klubb på Per Kristian Bråtveit. Nu är en affär utesluten, men turerna runt en eventuell flytt gjorde att norrmannen bänkades mot Kalmar. - Jag tappade min koncentration under veckan, medger Bråtveit.

Inför den här säsongen värvade Djurgården in Per Kristian Bråtveit från Haugesund. Men redan nu hade målvakten kunnat lämna den blårandiga klubben. En MLS-klubb (Columbus, enligt Aftonbladet) la i dagarna in ett bud på 23-åringen och fram till i söndags levde affären. Men då fattade Djurgården beslut om att tacka nej till en övergång.

Bråtveit bänkades dock mot Kalmar FF i den allsvenska omstarten under måndagen, när Djurgården vann med 2-0. Tommi Vaiho fick chansen mellan stolparna istället.

- Det har varit så mycket den senaste tiden. En klubb la ju in ett bud på mig. Jag tappade min koncentration under träningsveckan medan Vaiho hade en bra vecka. Jag håller med tränarna i det beslutet. De frågade mig innan matchen vad jag tänkte också och då sa jag: "Ni har en målvakt som är på 50 procent och en som är på 100 procent, då är det ingen tvekan om vem som ska spela", säger Bråtveit.

- Självklart har jag tänkt på budet, jag har haft det i bakhuvudet hela tiden. Det hade säkert varit kul att testa den chansen, men det blev ingenting och jag ska inte klaga. Vi ligger tvåa och är på väg framåt. Jag skrev ju på för fyra år och om någon hade sagt till mig att jag bara skulle vara här i ett halvår då så hade jag sagt: "Fuck off, det händer inte". Jag planerar ju för att stanna här.

Blev du förvånad när du fick höra om budet, just med tanke på det?

- Ja, det blev jag. Det kunde ha blivit något, jag vet inte riktigt hur förhandlingarna gick, men det blev inget och ja... jag blev lite tagen på sängen nu när det kom ett bud så pass tidigt in på min tid här.

När känner du att du kommer vara tillbaka till 100 procent?

- Det blir ju till nästa träning. För affären är ju död, så det blir enkelt för mig att bara ha fokus på att stanna här. Det blir inga problem.

Bråtveit hoppas få stå redan mot AFC Eskilstuna i nästa omgång. Samtidigt är Vaiho sugen på att få fortsätta spela. Reserven blev inte överraskad över att han fick chansen mot KFF.

- Jag har haft det på känn ett tag, säger Vaiho och förklarar:

- Jag tycker att jag gör bra träningar varje dag, det har jag gjort sedan i januari, och jag tycker att jag har gjort det bra i matcherna som jag fått spela.